Syphon Filter 3 et Ghost Trick évalués en Corée, bientôt des remastérisations ?

Sur le papier, Syphon Filter 3 et Ghost Trick : Détective Fantôme n'ont pas de point commun. Mais ils sont pourtant tous les deux apparus ces derniers jours dans les colonnes du Game Rating and Administration Committee, laissant présager un possible retour imminent sur consoles actuelles.

L'organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud a en effet enregistré dans sa base de données le nom de Syphon Filter 3 pour une utilisation sur PS4 et PS5. Syphon Filter et Syphon Filter 2 ayant récemment été rendus jouables sur ces plateformes grâce au Catalogue des Classiques du PlayStation Plus, nous pouvons imaginer qu'il s'agira simplement d'un portage légèrement modernisé pour le service qui serait aussi vendu séparément sur le PlayStation Store, une aubaine pour rejouer au titre de Bend Studio paru en 2001 sur PlayStation. Gematsu, qui rapporte cette information, précise que les épisodes PSP Syphon Filter: Dark Mirror et Syphon Filter: Logan's Shadow ont déjà été enregistrés par le GRAC, sans pour autant qu'ils aient été ramenés sur consoles modernes.



Et dans le même temps, c'est donc Ghost Trick : Détective Fantôme qui a subi le même traitement. Le point and click sous-côté paru sur DS et iOS entre 2010 et 2012 n'est pas associé à une console en particulier, mais comme Capcom l'a fait pour les principaux Ace Attorney, autres jeux signés Shu Takumi, nous pouvons espérer une remastérisation sur les plateformes actuelles : reste à voir si seule la Switch sera concernée ou si les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC pourraient aussi en profiter.

