Syphon Filter : 4 anciens jeux listés sur PS4 et PS5, parfait pour le PlayStation Plus Premium

En juin prochain, Sony lancera de nouvelles offres pour les abonnés PlayStation Plus, dont une option Premium qui permettra notamment d'accéder à tout un tas de titres cultes des PS1, PS2 et PSP. Il faudra un catalogue varié pour inciter les joueurs à lâcher 120 € par an, mais une licence culte devrait être de la partie.

L'organisme de classification des jeux vidéo en Corée vient de lister dans sa base de données Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror et Syphon Filter: Logan's Shadow sur PlayStation 4 et PS5. Il s'agit pour rappel de jeux d'infiltration exclusifs aux consoles de Sony, concurrents des Metal Gear Solid qui ont séduit de nombreux joueurs à l'époque. Manquent cependant à l'appel Syphon Filter 3 et Syphon Filter: The Omega Strain pour que la franchise soit là au complet.

Il semble évident que Sony prépare doucement l'arrivée de ces titres dans le catalogue du PlayStation Plus Premium, nous devrions découvrir d'autres jeux dans les prochaines semaines, en attendant une officialisation en grande pompe du catalogue. Vous pouvez vous abonner au PS+ à 59,99 € par an via Amazon.