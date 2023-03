Ghost Trick : Détective Fantôme, une date de sortie et des nouveautés musicales pour le portage HD

Bien qu'il ait été produit par Capcom et Shu Takumi, créateur de la série Ace Attorney, Ghost Trick : Détective Fantôme n'a probablement pas connu le succès qu'il méritait sur DS ou sur mobiles. L'éditeur va donc lui offrir une seconde chance avec un portage haute définition sur PS4, Xbox One, Switch et PC, confirmé lors du dernier Nintendo Direct, profitant d'un framerate optimisé, une traduction en 9 langues, un menu Collection pour retrouver des musiques et des images à débloquer via des défis, et des Ghost Puzzles issus des versions iOS et Android.

Le titre était attendu pour l'été et nous savons désormais précisément quand : c'est dès le 30 juin 2023 qu'il viendra rythmer votre année avec son univers loufoque et ses énigmes prenantes, basées sur des manipulations d'objets et du temps amusantes. Le Capcom Spotlight qui rapporte l'information nous a aussi appris que le portage aura droit à une bande-son réorchestrée par Yasumasa Kitagawa de la série Ace Attorney, mais aussi des morceaux inédits du compositeur original Masakazu Sugimori.

Résolvez le mystère de votre propre meurtre dans ce jeu d'enquête et d'énigmes classique à l'humour loufoque, désormais en HD ! BOUM ! Le fracas d'une détonation retentit à travers la ville plongée dans le noir. Quelqu'un a perdu la vie, mais son histoire ne fait que commencer… Alors que Sissel reprend ses esprits, il se rend compte qu'il est devenu un fantôme et qu'il a perdu tout souvenir de sa vie passée. « Qui suis-je ? Qui m'a tué ? Et pourquoi ? » Sissel ne dispose que de quelques heures pour trouver la réponse à ces questions, avant que le soleil se lève et qu'il ne sombre dans l'oubli. Et pour résoudre son propre meurtre, mieux vaut commencer par le détective qui a peut-être été témoin du crime… Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour prendre possession des objets et les manipuler, ou remontez le temps afin d'élucider des énigmes complexes à travers un scénario à l'humour loufoque et aux personnages attachants. La version HD remastérisée tant attendue de Ghost Trick : Détective fantôme, le jeu d'enquête et d'énigmes classique réalisé par Shu Takumi, créateur de la série des Ace Attorney, bénéficie de graphismes et d'effets sonores améliorés. Profitez des nouvelles musiques du célèbre compositeur des Ace Attorney, Yasumasa Kitagawa, entièrement en harmonie avec les morceaux d'origine, ce qui vous permet de passer des uns aux autres à tout moment au cours de la partie. Découvrez également une nouvelle galerie d'illustrations et de musiques dans cette version ultime du jeu classique d'enquête et d'énigmes !

Ghost Trick : Détective Fantôme sera vendu au prix de 29,99 €, dans un premier temps seulement au format numérique. Les précommandes seront récompensées sur Steam par l'offre de 4 fonds d'écran représentant Missile, Kamila et Missile, Sissel et Lynne ou Ray et le Chat Noir, et les musiques Missile, Brave Little Creature et Chicken Paradise accessibles depuis le menu dédié.