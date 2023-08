Red Dead Redemption : Take-Two s'explique sur le prix élevé du portage Switch et PS4

Jamais sorti sur PC, Red Dead Redemption était devenu difficilement jouable, car seulement sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2010, seule la rétrocompatibilité des versions Xbox permettant d'en profiter sans trop de soucis. Près d'une décennie plus tard, Rockstar Games vient d'annoncer qu'il allait rendre l'expérience plus accessible, non pas avec une remastérisation complète ou un remake, mais un portage optimisé pour PS4 et Switch.

Même si le rendu visuel parait correct et que l'extension Undead Nightmares est fournie sans supplément, les joueurs se plaignent que ce vieux jeu sans trop d'amélioration et sans multijoueur soit vendu au prix fort de 49,99 €. Le président de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a été interrogé à ce sujet par IGN à l'occasion du dernier bilan financier de la société et a expliqué qu'il s'agissait « exactement ce [qu'ils croient] être le prix commercialement exact » pour un tel produit. Il explique aussi ce tarif élevé par la présence de l'extension Undead Nightmare :



[Red Dead Redemption] était un excellent jeu autonome à part entière lors de sa sortie initiale, donc nous pensons que c’est un excellent bundle pour la première fois, et certainement un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs.

Cela va sûrement faire grincer les dents des fans qui auraient préféré profiter d'un prix de lancement inférieur ou de plus d'innovations, les remastérisations habituellement vendues pour ce tarif-là proposant généralement bien davantage de nouveautés techniques pour justifier de repasser à la caisse. Toujours est-il que si vous voulez légalement jouer à Red Dead Redemption sur une autre chose qu'une PS3 ou une Xbox, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Il sortira sur PS4 et Switch le 17 août en version numérique et le 13 octobre en version physique. Red Dead Redemption 2 est lui disponible à partir de 15,99 € sur Amazon.fr.