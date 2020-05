Switch : des jeux non annoncés prévus pour cette année, mais le COVID-19 pourrait tout changer

Il n'y a désormais plus que deux productions Nintendo datées au calendrier de la Switch : Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et 51 Worldwide Games, prévus pour le 29 mai et le 5 juin. À part ça, en dehors de deux remakes des Famicom Tantei Club annoncés pour 2020 au Japon, le planning des jeux maison est flou et rachitique : il est officiellement seulement composé de Bayonetta 3, Metroid Prime 4 et la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Cela ne surprendra personne, mais il est bon de l'entendre : lors du dernier bilan financier du constructeur, l'actuel président Shuntaro Furukawa a confié que d'autres productions étaient prévues pour cette année fiscale, soit d'ici un an. Cependant, comme pour tout le monde, le calendrier initial est potentiellement remis en cause en raison du COVID-19.

Nintendo Switch Lite corail 219,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 219,99€. Pour nos prévisions, nous avons des jeux qui devraient sortir au cours de cette année fiscale autres que ce qui a été annoncé. Cependant, de nombreux employés de Nintendo et de nos partenaires travaillent à domicile en ce moment. Étant donné que les environnements de travail entre la maison et le bureau sont assez différents, il pourrait devenir de plus en plus difficile de sortir nos jeux conformément à notre calendrier actuel si la situation se prolonge. Dans l'état actuel des choses, nous prévoyons que nous serons en mesure de sortir nos jeux selon le calendrier.

Il paraîtrait après tout inconcevable que Nintendo nous laisse sans nouveau jeu Switch pendant une trop longue période. Les rumeurs voudraient pour rappel que des remakes et des jeux Mario inédits sortent bientôt sur Switch, mais il faudra sûrement attendre un prochain Nintendo Direct pour les découvrir.

Lire aussi : RUMEUR sur Nintendo : un Direct était prévu en juin, mais il est annulé