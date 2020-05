Xbox Game Studios : le COVID-19 aura un « impact » sur les jeux de 2021 et au-delà

Pour le moment, Xbox est encore confiant quant à son projet de sortir sa Xbox Series X avant la fin de l'année 2020, malgré les embûches de la crise sanitaire. Phil Spencer avait cependant déjà exprimé son inquiétude plus grande pour ce qui est des jeux Xbox Game Studios, dont le temps de production pourrait être allongé.

Le directeur de la vision jeu vidéo de Microsoft a justement été interrogé à ce sujet par Business Insider. Et étrangement, si des retards pour les prochains titres au calendrier ne sont à priori pas à prévoir, ce sont ceux prévus pour dans plus longtemps qui pourraient être le plus impactés.

Pour cet été, le début de l'automne ? Je me sens plutôt confiant pour ces jeux. Les jeux prévus dans un an à partir de maintenant ou au-delà ? Il y aura un certain impact, mais [les développeurs] pourront réagir. Je suis assez confiant dans la capacité de l'industrie à fournir un flux régulier de nouveaux jeux. Il y a beaucoup de jeux en production dans l'industrie en ce moment, et je pense que, en tant qu'industrie, nous allons être bien. Je suis optimiste sur ce que cela signifie à long terme pour les jeux vidéo, même si nous pourrions voir un certain impact sur une certaine fenêtre de lancement pour certains titres que nous pourrions voir.

Visiblement, nous n'avons pas trop à nous en faire pour les jeux des mois à venir, pour qui Xbox a visiblement mis le paquet pour qu'il soit terminé en temps et en heure. En revanche, pour ceux de 2021 et 2022, les calendriers encore secrets du constructeur pourraient être un peu modifiés, à moins que les développeurs n'arrivent à revoir leurs plans. Dans tous les cas, les éditeurs tiers seront là pour nous fournir de quoi nourrir nos consoles. Il faudra dans tous les cas que les productions Xbox Game Studios se dévoilent ou se détaillent davantage : nous avons pour cela rendez-vous en juillet pour un évènement difficile à manquer.