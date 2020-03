TEST de Call of Duty: Warzone, un Battle Royale convenu, mais qui vaut le détour

Un nouveau Battle Royale généreux





À la surprise générale (c'est faux, le jeu avait leaké dès novembre dernier), Activision et Infinity Ward ont annoncé et lancé Call of Duty: Warzone, qui revisite le mode Battle Royale à sa façon. Le bon point, c'est que le jeu est stand-alone et free-to-play, pas besoin d'avoir Call of Duty: Modern Warfare pour en profiter. Mais si vous possédez le dernier titre de la saga, le titre se rajoute automatiquement comme un mode de jeu, à la manière de Fortnite.

Call of Duty: Warzone est un Battle Royale très permissif.

Sauf que la comparaison avec le jeu phénomène d'Epic Games s'arrête ici, Call of Duty: Warzone est bel et bien pensé pour s'opposer directement à Apex Legends. De par son gameplay, évidemment, mais aussi car Call of Duty: Warzone n'est jouable qu'en équipe de trois joueurs, un peu frustrant pour ceux aimant survivre seul face à 99 autres personnes, mais le jeu en équipe est au cœur de l'expérience, le titre étant un Battle Royale très permissif, permettant aux joueurs de mourir mais de revenir quand même sur le champ de bataille sous certaines conditions.

Alors oui, une fois le joueur voyant sa barre de vie réduite à zéro, il tombe au sol, et peut être relevé par un coéquipier ou abattu par un ennemi, mais ce dernier cas de figure ne signifie pas la fin de partie. Le joueur est emmené au goulag, qui est en fait la carte du même nom en Escarmouche, pour un duel en 1 vs 1 loin de Gare du Nord. Le principe est simple, les deux sélectionnés ont un set d'armes aléatoires, et le survivant a le droit d'être reparachuté sur la carte principale pour retenter sa chance, mais il faudra quand même récupérer son stuff ou trouver un nouvel équipement. Et si le joueur perd son duel, déjà, c'est la honte vis-à-vis des coéquipiers (d'où la nécessité d'un mode en solo pour les noobs), mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Moyennant 4 500 $, le reste de l'équipe peut faire réapparaître le vaincu sur certains points de la carte, mais là encore, sans stuff, le joueur n'étant équipé que d'un simple pistolet en début de partie ou après la réapparition.

Mais qu'est-ce donc que ces dollars ? Eh bien outre des armes, des munitions, des objets à lancer (grenades, etc.) et des atouts, les joueurs peuvent dégoter dans des coffres des liasses de billets verts bien pratiques au cours de la partie. En plus de permettre le retour d'un équipier dans la partie, les dollars servent également à acheter de l'armure - essentiel pour ne pas tomber en quelques balles -, des atouts, des véhicules et surtout des largages de ravitaillement. C'est un peu le Saint Graal pendant les parties, car le joueur peut ainsi obtenir un équipement qu'il a déjà prédéfini (ses classes des autres modes multijoueur), ce qui donne souvent un sacré avantage. La plupart des armes trouvées sur la carte n'ont aucun accessoire, certaines trouvées dans les coffres ont des lunettes ou des poignées, avec un niveau de rareté lié à leur couleur (gris, bleu, violet, orange, vous connaissez la chanson), mais il est rare de tomber sur les armes correspondant à son style de jeu sans passer par un largage de ravitaillement.

Un Call of comme les autres ?





Concernant le gameplay, eh bien Call of Duty: Warzone n'innove pas vraiment, surtout si vous avez joué à Blackout, le mode Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4.

De quoi bien occuper les joueurs au fil des parties !

Nous avons là un FPS globalement nerveux, avec des affrontements qui se font la plupart du temps au contact dans les bâtiments, mais les zones ouvertes de la carte laissent parler les snipers, pas question de foncer tête baissée n'importe où. Sans armure, la barre de vie descend très vite, surtout si les balles atteignent la tête, il vaut mieux être prudent pour échapper à la « zone », qui est ici un gaz toxique. La carte est d'ailleurs un intelligent mix entre les maps de Call of Duty: Modern Warfare, essentiellement basées sur la Carrière de la rivière Karst avec un tas d'ajouts. C'est amusant à découvrir, mais pour s'y retrouver, il faut faire quelques parties. Un petit mot concernant les véhicules, car oui, il y en a dans Call of Duty: Warzone, notamment des quads, des camions et des hélicoptères, et comme dans Blackout, c'est une vraie galère à contrôler, le mieux étant de foncer en ligne droite d'un point A à un point B en croisant les doigts...

Call of Duty: Warzone ne propose par ailleurs pas que du Battle Royale, mais également un mode Pillage, où le but est ici de récolter un maximum d'argent pour être la première équipe (de deux joueurs) à atteindre le milliard de dollars. Bien évidemment, les coffres sont une priorité, mais il existe également des contrats sur la carte, demandant de sécuriser une zone ou éliminer un adversaire, pour empocher un maximum de billets verts. Le respawn est autorisé dans ce mode, qui le rend très stratégique, car si le joueur meurt, il perd son argent, ce qui est souvent dramatique vers la fin de la partie. Ce mode additionnel est vraiment une bonne surprise, les parties sont tendues jusqu'au grand final, c'est un régal.

Bien évidemment, Call of Duty: Warzone n'échappe pas à son Battle Pass, pour cause, c'est le même que dans les autres modes multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare. Les possesseurs du jeu et de son stand-alone peuvent donc jouer à n'importe quel mode pour faire progresser leur Battle Pass, qui inclut pour rappel des plans d'armes, des emblèmes, des cartes de visite, des porte-bonheur, des montres, des apparences d'Opérateurs, des points CoD, des bonus d'XP, des sprays, des autocollants, quelques éléments étant déblocables sans avoir à acheter le Battle Pass. De quoi bien occuper les joueurs au fil des parties, sans oublier les défis quotidiens pour gagner de l'expérience et des missions mises à jour régulièrement pour débloquer d'autres éléments cosmétiques.

Call of Duty: Warzone est donc un Battle Royale free-to-play assez convenu, mais qui reste efficace grâce à son gameplay et qui permet surtout plusieurs possibilités de revenir dans la partie après s'être fait descendre. Le mode Pillage est vraiment original, la carte est plaisante à explorer, le feeling des armes est au rendez-vous, le système d'argent est bien pensé, et de manière générale, Call of Duty: Warzone a de quoi séduire les fans du genre, d'autant plus qu'il est gratuit.

Note : test réalisé sur un PC Gamer Cybertek Level 9 équipé d'une RTX 2080 Ti, d'un i9-9900K et de 32 Go de RAM.

Les plus Le gameplay « Call of »

La carte bien pensée

Le goulag pour revenir à la vie

Le mode Pillage

C'est free-to-play Les moins La physique des véhicules

Nouveautés assez rares, le genre tourne en rond