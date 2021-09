Xbox Game Pass : 8 nouveaux jeux intègreront le service début septembre, dont un Final Fantasy canonique

Le mois de septembre vient de débuter, alors il est temps pour Microsoft de faire le point sur ce qui sera ajouté au Xbox Game Pass ces prochaines semaines. Il y a d'abord des titres déjà confirmés, comme les indés Craftopia, Surgeon Simulator 2 ou The Artful Escape. Il y aussi quelques surprises, dont Signs of the Sojourner, Breathedge ou même Nuclear Throne. Et il y a surtout un gros morceau, bien qu'un peu ancien, Final Fantasy XIII.



Pour le programme complet jusqu'à la mi-septembre, et aussi malheureusement la liste des 7 titres qui quitteront le service les 13 et 15 septembre, ça se passe ci-dessous.

Prochainement

Craftopia (Game Preview) (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 2 septembre

Vous arrivez sur une petite île remplie d’animaux, de ressources et de possibilités infinies. Ce que vous ferez dépendra de vous : amasser des ressources, récolter, combattre des boss, capturer des ennemis, construire une charmante maison, débloquer de nouvelles îles, explorer le monde et plus encore ! Que ferez-vous lorsque tous vos rêves pourront être exaucés ?

Final Fantasy XIII (Console & PC) — 2 septembre

Dans le RPG Final Fantasy XIII, un groupe d’humains courageux se battent contre le destin à Cocoon, la ville céleste utopique, et dans Pulse, un monde primitif. Suivez Lightning, l’héroïne, pour des combats nerveux et une grande aventure dans un monde mystérieux où tout est encore à découvrir.

Signs of the Sojourner (Cloud, Console & PC) — 2 septembre

Un jeu de cartes narratif centré sur les relations humaines. Votre deck représente votre personnage et définit ses expériences et relations. Vous reprenez la boutique de votre mère suite à son décès et devez voyager pour trouver des marchandises à présenter. Le chemin sera pavé d’histoires optimistes, de personnages sensibles et d’autres belles surprises, dans un monde perturbé par les changements climatiques.

Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 2 septembre

La vie de Bob est entre vos mains ! Enfilez votre blouse pour travailler en solo ou rejoignez des parties en ligne jouables jusqu’à 4 dans cette simulation chirurgicale qui repose sur la physique. Avec un mode coopération hilarant, un mode compétitif survolté, une campagne à en retourner le ventre de Bob et un mode Création pour construire une salle d’opération tout droit sortie de vos rêves (ou de vos cauchemars) les plus fous, les possibilités sont infinies !

Crown Trick (Console & PC) ID@Xbox — 7 septembre

Bienvenue au Royaume des Cauchemars ! Dans la peau de Elle, embarquez pour un voyage périlleux dans des donjons générés de manière procédurale, en faisant attention aux ennemis et aux pièges qui ne se déplacent que lorsque vous bougez. Découvrez un gameplay au tour par tour, faites preuve de stratégie pour survivre, maîtrisez capacités spéciales, familiers et armes pour vous échapper du labyrinthe.

Breathedge (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Breathedge s’inspire du rétrofuturisme, de l’esthétique soviétique et des films remplis d’humour noir. Il s’agit d’une nouvelle interprétation du jeu de survie, qui vous permet d’incarner un homme chargé de porter les cendres de son grand-père à un enterrement galactique. Il se retrouvera très vite en plein milieu d’une conspiration à l’échelle de l’univers.

Nuclear Throne (Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Nuclear Throne est un rogue-like post-apocalyptique, mais aussi un jeu de tir en vue du dessus. Maniez un arsenal dévastateur pour vous frayer un chemin à travers des zones ravagées et accumulez un max de radiations pour débloquer de nouvelles capacités et autres mutations… à condition de dompter un gameplay impitoyable. Parviendrez-vous à atteindre le Nuclear Throne ?

The Artful Escape (Console & PC) ID@Xbox — 9 septembre

Un ado guitariste prodige entreprend un voyage psychédélique pour créer son personnage de scène et affronter l’héritage d’une légende de la folk disparue. Avec les voix de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers.

Au cas où vous l’auriez manqué

Quake (Cloud, Console & PC) — Disponible

Développé par le studio reconnu id Software, Quake est le jeu de tir à la première personne révolutionnaire à l’ambiance sombre et originale qui a inspiré le style rétro des jeux d’aujourd’hui. Découvrez maintenant la version authentique, mise à jour et graphiquement améliorée. Profitez du crossplay et jouez en solo comme en multijoueur, pour la compétition ou la coopération.

Quake II (PC) — Disponible

Publié par id Software en 1997, Quake II est un jeu de tir de science-fiction à la première personne. Encerclé·e, seul·e et isolé·e derrière les lignes ennemies, vous devez détruire les défenses des Stroggs et assassiner leur commandant avant qu’ils n’attaquent la Terre.

Quake III Arena (PC) – Disponible

Publié par id Software en 1999 et propulsé par le moteur id Tech 3, Quake III Arena est un jeu de tir en arène intense et compétitif, où vous devrez être aussi bons que vos réflexes.

Mises à jour

Spiritfarer : la mise à jour gratuite Beverly — Disponible

La mise à jour Beverly est la deuxième mise à jour importante de Spiritfarer. Elle présente le nouvel esprit prenant la forme d’une petite chouette, Beverly, et ajoute de nouveaux bâtiments pour votre bateau, de nouveaux objets à collectionner et une foule d’améliorations concernant la qualité de vie, inspirés par la communauté de Spiritfarer.

State of Decay 2: Juggernaut Edition mise à jour Homecoming — Disponible

La mise à jour Homecoming de State of Decay 2 vous fait revenir à Trumbull Valley, là où tout a commencé. Vous pourrez explorer une nouvelle carte ouverte et découvrir des histoires inédites aux côtés de visages familiers. La mise à jour ajoute également des territoires de peste et des camps améliorés sur toutes les cartes d’origine.

Microsoft Flight Simulator : sixième Mise à jour du Monde — 7 septembre

La sixième Mise à jour du Monde mettra en avant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, avec une carte d’élévation numérique améliorée et une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour plusieurs villes. Cette mise à jour comprend également 100 nouveaux lieux conçus à la main, des vols de découverte inédits et plus de défis d’atterrissage. Pour tout savoir sur ce qui vous attend dans Microsoft Flight Simulator, rendez-vous ici. Les cieux vous appellent !

Fallout 76 : mise à jour Fallout Worlds — 8 septembre

Avec Fallout Worlds, les mondes publics deviennent disponibles pour toutes et tous. Chacun d’entre eux aura ses propres conditions, qu’il s’agisse d’un paradis pour les bâtisseurs ou d’une carte pensée pour mettre vos talents en termes de survie à l’épreuve.

Pré-installez Halo Infinite dès maintenant avec le Xbox Game Pass

Votre voyage commencera dans Halo Infinite dès le 8 décembre sur console et PC. Les membres du Xbox Game Pass peuvent pré-installer Halo Infinite pour jouer dès la sortie du jeu en se rendant ici !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Préparez-vous à réclamer ces Avantages et d’autres encore depuis votre console Xbox, l’application Xbox pour PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android. N’oubliez pas de réclamer votre Avantage pour Les Sims 4 avant qu’il ne soit plus disponible, le 14 septembre.

Apex Legends : Charme d’arme Sarge — 2 septembre

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme Sarge, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

Phantasy Star Online 2 New Genesis : Bonus mensuel de septembre pour les membres — Disponible

Prenez de l’avance dans PSO2: NGS avec ce pack réservé aux membres. Obtenez 5 N-Half Scape Dolls pour revenir à la vie pendant les combats les plus intenses et 50 Photon Chunks pour rendre vos armes et unités plus puissantes.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Nous sommes déjà en septembre, mais c’est bien votre dernière semaine pour terminer et valider les Quêtes du mois d’août. Gagnez plus de points pour obtenir des récompenses comme des cartes cadeau Xbox et plus encore !

Voici un exemple des Quêtes que vous pouvez remplir cette semaine :

Limbo (Ultimate – 50 points) : Mourez 10 fois

(Ultimate – 50 points) : Mourez 10 fois Haven (25 points) : Jouez au jeu

Ils nous quittent bientôt

Les jeux ci-dessous quitteront bientôt la bibliothèque du Xbox Game Pass ! N’hésitez pas à vous y replonger avant qu’ils ne s’en aillent. Souvenez-vous qu’en tant que membre, vous bénéficiez de jusqu’à 20 % de réduction pour les acheter et les conserver dans votre collection.

Forza Motorsport 7 ne sera plus disponible sur le Xbox Store et dans le Xbox Game Pass à partir du 15 septembre.

13 septembre

Red Dead Online (Cloud & Console)

15 septembre