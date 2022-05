RUMEUR sur Star Wars Jedi : et le titre de la suite de Fallen Order sera...

En plus d'un FPS et d'un jeu de stratégie dans l'univers de Star Wars, Respawn Entertainment a confirmé qu'il travaillait sur une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Et selon les dernières rumeurs colportées par Jeffrey Grubb, elle devrait être révélée très prochainement, mais ne sortirait pas avant 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Et au fait, comment s'appellerait cette suite ? Les bruits de couloir voulaient qu'elle ne se nomme pas Star Wars Jedi: Fallen Order 2, mais change de sous-titre. Le journaliste de VentureBeat a visiblement déjà l'information, et vient de partager ce que lui ont confié ses sources : le titre du deuxième volet serait Star Wars Jedi: Survivor. Il l'a révélé après un petit jeu de devinette avec ses interlocuteurs du podcast Grubbsnax.

Star Wars Jedi: Survivor… Vous l'avez compris. Vous avez réussi. Bon travail. C'est le nom.

Même si Jeff Grubb est souvent très bien renseigné, il faudra attendre quelques jours ou semaines et la révélation officielle pour être totalement sur de cette information. D'ici là, Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible à partir de 24,98 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Electronic Arts : un point sur le calendrier des sorties de l'année fiscale, 4 jeux mystères pour début 2023