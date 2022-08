RUMEUR sur Star Wars Jedi: Survivor, un mois de sortie donné par une préquelle sous forme de roman

Pour le moment, Star Wars Jedi: Survivor a été davantage au centre de rumeurs que d'informations officielles. Nous n'avons vu de lui qu'une cinématique confirmant le retour de Cal Kestis et laissant planer beaucoup de questions sur son scénario. La suite de Fallen Order est prévue pour 2023 et, selon Jeff Grubb, déjà colporteur de nombreux bruits de couloirs, nous n'aurions plus à attendre longtemps pour mettre le grappin dessus.

So is the game. — Grubb (@JeffGrubb) August 19, 2022

L'équipe derrière la licence Star Wars a en effet dévoilé cette semaine 2 ouvrages autour du jeu. L'un s'appelle The Art of Star Wars Jedi: Survivor et sera un artbook à couverture rigide revenant sur le développement du jeu via des illustrations commentées et en couleurs, qui sera édité chez Dark Horse Comics le 2 mai 2023. Plus intéressant, Star Wars Jedi: Battle Scars sera un roman écrit par Sam Maggs chez Del Rey, qui racontera une aventure inédite de Cal et l'équipage du Mantis entre Fallen Order et Survivor.



Il sortira le 7 mars 2023 et, selon Jeffrey Grubb, toujours lui, c'est également en mars 2023 que Star Wars Jedi: Survivor sortirait ! La date précise n'est pas encore évoquée, mais si Electronic Arts prévoit bien de lancer la suite dans 8 mois, nous pouvons imaginer que le jeu fera bientôt son retour médiatique, pour nous montrer son gameplay et ouvrir ses précommandes. Encore faudrait-il que cette information soit exacte et qu'aucun report ne se profile... En attendant d'en savoir plus, Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible à partir de 15,99 € sur Amazon.fr.