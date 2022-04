RUMEUR sur Star Wars Jedi 2 : la sortie se ferait en exclusivité sur next-gen, mais pas avant 2023, la révélation imminente

Cela fait longtemps que nous entendons des bruits de couloir sur la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, mais elle n'a été officialisée qu'en janvier dernier, aux côtés de 2 autres projets Star Wars menés par Respawn Entertainment. Les rumeurs voulaient que la sortie de cette suite ait lieu en 2022, mais les plans ont visiblement changé en cours de route.



Image issue de Star Wars Jedi: Fallen Order

Jeff Grubb de VentureBeat, insider souvent très bien renseigné, a en effet déclaré dans son dernier podcast Grubbsnax que ce titre ne verrait pas le jour avant 2023, même si un lancement en 2022 était initialement prévu. En revanche, il serait selon lui exclusif à la next-gen, sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le libérant à priori de quelques contraintes techniques.



Star Wars Jedi 2 sera uniquement sur la nouvelle génération, donc sur PS5, Xbox Series X et S, et bien sûr PC. L'une des raisons pour lesquelles ils vont pouvoir le faire est qu'il ne sortira pas avant 2023. Ce jeu ne sortira certainement pas avant 2023.

Il est plus facile de se séparer de ces millions de PS4 et de Xbox One dans le monde lorsque vous êtes en 2023 et que vous allez avoir plusieurs mois pour rendre très facile l'obtention d'une Xbox Series X, et probablement quelques mois pendant lesquels ce sera enfin possible d'obtenir une PS5 dans un temps acceptable. Et puis en même temps, vous pouvez en profiter et faire quelque chose qui semble nouveau.