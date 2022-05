Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Fallen Order officialisée sur PS5, Xbox Series X et S et PC avec un premier teaser cinématique

La Star Wars Celebration 2022 se poursuit à Anaheim et avec elle son lot d'annonces pour les fans. Hier, ce sont les séries Disney+ et autres projets de Lucasfilm qui ont été mis en avant, mais c'est un sujet qui nous concerne bien plus directement qui a été abordé ce vendredi soir, à savoir l'un des prochains jeux de la licence. Vous l'avez lu en titre, le prochain jeu de Respawn Entertainment, dont le développement était déjà officialisé, vient d'être proprement dévoilé et se nommera bien Star Wars Jedi: Survivor comme le voulait la rumeur. Sans plus attendre, place à sa première bande-annonce teaser.

Ce Star Wars Jedi: Survivor est d'ores et déjà annoncé pour 2023 en exclusivité sur la nouvelle génération de consoles, les PS5 et Xbox Series X|S, ainsi que sur PC, là encore comme rapporté plus tôt cette année, et ce afin de proposer une expérience plus profonde et poussée. Le scénario prendra place 5 ans après les évènements de Fallen Order et nous fera à nouveau suivre Cal Kestis alors qu'il va devoir survivre face à l'Empire et qu'il commence à ressentir le poids d'être l'un des derniers Jedi vivants dans la galaxie. Cal sera toujours accompagné de son compagnon robotique BD-1 et va rencontrer tout un tas de nouveaux personnages intéressants lors de son voyage, dont de nouveaux alliés. Ce jeu d'action et d'aventure à la troisième personne reprendra et étendra le système de combat dynamique de son aîné « de façon originale et innovante » notamment en faisant apprendre à notre personnage des compétences inédites alors qu'il renforce son lien avec la Force. Bref, tout un programme.

« Avant même d'avoir terminé Jedi: Fallen Order, notre équipe avait déjà une idée de comment poursuivre l'aventure pour Cal, BD et le reste de l'équipage », explique Stig Asmussen, directeur du jeu chez Respawn. « Pour Jedi: Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour perpétuer l'héritage de Jedi: Fallen Order. Nous utilisons une technologie de pointe pour créer des combats de Jedi et des cinématiques plus dynamiques, afin de développer l'histoire de Cal à mesure qu'il grandit et survit à cette période sombre. Nous sommes impatients de partager plus de détails sur le jeu avec le monde entier dans le courant de l'année. » « Des millions de fans de Star Wars ont été captivés par l'histoire de Cal Kestis, et nous sommes ravis de travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de chez Respawn pour continuer de raconter cette histoire épique », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Nous sommes très heureux de dévoiler Star Wars Jedi: Survivor, le prochain chapitre de l'aventure de Cal Kestis, aux joueurs du monde entier. »

Il ne reste plus qu'à patienter, mais ce premier aperçu a déjà de quoi exciter les fans. En attendant, Star Wars Jedi: Fallen Order est toujours en vente sur Amazon à partir de 18,99 €.