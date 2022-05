Electronic Arts : un point sur le calendrier des sorties de l'année fiscale, 4 jeux mystères pour début 2023

Electronic Arts vient de publier ses résultats pour le dernier trimestre de l'année fiscale 2022, s'étalant de janvier à mars de cette année. L'éditeur affiche des revenus nets de 1,825 milliard de dollars, 35 % de plus que sur le même exercice l'année passée. Sur l'année fiscale entière, il a engrangé 7,515 milliards de dollars, une hausse de 21 % en comparaison à 2021, lui permettant de réaliser une « année record ».

EA espère maintenant que l'année fiscale 2023 soit « une année d’innovation et de croissance ». Il compte pour cela sur un calendrier de jeux sur lequel il vient de faire le point, soulevant quelques interrogations. Nous retrouvons certes F1 22, prévu pour le 1er juillet, FIFA 23 et Madden NFL 23 à venir avant fin septembre, NHL 23 et toujours le prochain Need for Speed avant fin décembre, et le prochain PGA Tour début 2023, auxquels s'ajoutent Apex Legends Mobile et Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu à des périodes inconnues.

4 titres plus mystérieux qui n'ont pas encore été « publiquement révélés » sont en revanche aussi à venir au premier trimestre de l'année prochaine, soit entre janvier et mars. Il s'agit d'un « remake », d'un titre issu d'une « licence majeure », d'un jeu d'un « partenaire » et d'un « jeu de sport ». Pour le remake, difficile de penser à autre chose que Dead Space, que les développeurs espèrent d'ailleurs sortir à cette période, mais étant donné qu'il a déjà été officialisé, s'agirait-il d'autre chose ? De même pour la « licence majeure » : il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order (disponible à 24,99 € sur Amazon.fr), déjà confirmée mais pas encore présentée.

Pour les 2 autres, toutes les hypothèses sont permises. Avec quel studio externe EA va-t-il s'associer pour un nouveau projet ? S'agit-il d'un titre dans la trempe des EA Originals ? Et s'apprête-t-il à s'attaquer à un nouveau sport avec un jeu de simulation à gros budget ? Ou avec une expérience arcade ponctuelle ? Affaire à suivre ! Sachant qu'il n'y aura pas d'EA Play Live en 2022, difficile cependant de savoir quand les secrets seront levés.

