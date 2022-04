F1 22 officialisé et daté avec de la VR, mais sans mode scénarisé

Ce n'est pas une surprise, EA Games et Codemasters viennent d'officialiser F1 22, nouveau jeu de course sous licence officielle FIA. Le développeur sort chaque année un nouvel opus, avec notamment un mode scénarisé, Point de Rupture, qui avait apporté un vent de fraîcheur l'année dernière.

Mais comme le laissait présager la rumeur, ce F1 22 revient aux bases et ne proposera pas de tel mode. Codemasters a préféré se concentrer sur les nouveautés basées sur la compétition réelle, avec notamment des courses F1 Sprint et les nouvelles monoplaces hybrides, sans oublier le Grand Prix de Miami. Les joueurs retrouveront également le hub F1 Life pour exposer leur collection de supercars, de vêtements et d'accessoires gagnés avec le Podium Pass. Côté gameplay, il y aura aussi de la nouveauté, avec des options Immersive et Broadcast qui affectent les tours de formation, la Safecty Car et les arrêts au stand. Le réglage Immersive permettra de vivre ces moments en temps réel pour tenter de prendre l'avantage, tandis que le Broadcast rendra ces séquences cinématiques pour ne pas se prendre la tête. Les développeurs mettent également en avant la nouvelle intelligence artificielle adaptative qui s'adaptera au niveau du joueur au fil de la saison. Nous aurons aussi droit à des menus plus accessibles, des programmes d'entraînement modernisés, et un mode Mon Écurie avec trois points d'entrée : Newcomer, Challenger et Front Runner, permettant de choisir le budget de début de saison. Le mode Carrière sera évidemment encore là, tout comme la possibilité de jouer à deux et du multijoueur en ligne. Enfin, les développeurs ont adapté les tracés d'Australie, d'Espagne et d'Abu Dhabi pour coller à la réalité.

La grosse nouveauté de ce F1 22 réside dans le support de la réalité virtuelle. Le jeu de course sera jouable en VR avec un Oculus Rift ou un HTC VIVE pour piloter les Formule Un depuis l'intérieur du cockpit, ce qui promet une immersion totale à plus de 350 km/h ! Une édition Champions est également annoncée, avec un accès anticipé de trois jours et un pack de contenu inspiré de Miami. Lee Mather, senior creative director de F1 chez Codemasters, rajoute :

Nous sommes impatients de faire découvrir à nos joueurs la nouvelle ère de la Formule 1. En plus des modifications apportées en conditions réelles, nous avons mis à jour la physique pour tenir compte des nouvelles règles aérodynamiques et retravaillé le modèle de pneu, rendant la maniabilité plus fidèle à la réalité. Grâce à des circuits inédits et mis à jour, à une IA adaptative, à F1 Life et à des options de jeu étendues, c’est le moment idéal pour les joueurs de prendre place dans leur siège et vivre la vie d’un vrai pilote de F1.

La date de sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le précédent opus à 29,99 € sur Amazon.