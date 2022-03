EA Play Live : pas d'édition 2022 prévue, Electronic Arts s'explique

Cela fait quelque temps qu'Electronic Arts a quitté les planches de l'E3 pour organiser son propre évènement, l'EA Play, ensuite baptisé EA Play Live. Il a parfois eu lieu au moment du salon de Los Angeles, n'hésitant même pas à inviter des journalistes dans un autre lieu quelques jours avant, mais la dernière édition s'était tenue en juillet, après que l'effervescence de l'Electronic Entertainment Expo soit retombée.

Qu'en sera-t-il pour 2022 ? Eh bien, il faudra faire sans l'EA Play Live, car Electronic Arts a confié à IGN qu'il ne tiendrait pas de conférence estivale cette année. Il déclare en effet que son calendrier ne se prête pas aux annonces sur une multitude de projets au même moment, mais devrait donc faire des révélations éparses au cours de 2022.

Nous aimons EA Play Live, car c’est notre façon de nous connecter avec nos joueurs et de partager ce qui est nouveau avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s'alignent pas pour tout vous montrer à une seule date. Nous avons des choses passionnantes qui se passent dans nos studios de classe mondiale et cette année, nous en révélerons beaucoup plus sur ces projets lorsque le moment sera venu pour chacun d’eux. Nous sommes impatients de passer du temps avec vous tout au long de l’année !

Il faut dire qu'après une année 2021 assez riche, le futur paraît plus vague pour Electronic Arts. Il y aura certes Dead Space, FIFA 23, NHL 23, Madden NFL 23 et F1 2022 pour occuper le calendrier, mais au-delà de ça, Dragon Age Next, Mass Effect Next, les prochains Need for Speed, Skate et EA Sports PGA Tour, ou encore le Battlefield sur mobiles tardent à se concrétiser. De quoi craindre des retards à répétition ?



