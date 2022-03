Dead Space : la période de sortie du remake précisée, et du gameplay inédit pour apprécier les nouveautés audio

Nous avons appris l'été dernier que Motive travaille activement sur un remake de Dead Space, l'incontournable jeu d'horreur et de science-fiction de feu Visceral Games. Le projet n'avait pas encore eu droit à un trailer ou du gameplay à proprement parler, mais les développeurs l'ont déjà présenté un petit peu plus avec des séquences techniques lors d'un stream en août, avec des exemples d'éclairage, de déplacements, d'effets spéciaux et de démembrements. Nous avions aussi appris à cette occasion qu'Isaac Clarke serait doublé par Gunner Wright, le comédien de doublage des 2 suites.



Un second live du genre a eu lieu ce vendredi, dédié à l'ambiance sonore et la conception audio du remake, en présence du directeur créatif Roman Campos-Oriola, du producteur principal Philippe Ducharme, du directeur audio Olivier Asselin et de l'invité spécial Jack Pattillo. Nous y découvrons notamment le système A.L.I.V.E., une technologie « qui contrôle la fréquence cardiaque, la respiration et la voix d’Isaac » en fonction de facteurs extérieurs, comme sa santé ou sa tension.

Ont aussi été évoqués les effets audio d'occlusion et d'obstruction. Les sons seront ainsi filtrés et atténués selon leurs positions par rapport au héros, et même les matériaux et les formes de la pièce, pour encore plus d'immersion. Les sons des armes ont également été optimisés, des comparaisons sont d'ailleurs montrées avec le cutter plasma et le fusil d'assaut en exemple. Vous pouvez retrouver le stream complet ci-dessus, ou les extraits précis avec des démonstrations plutôt statiques dans des décors plus ou moins finalisés en page suivante. Clou du spectacle, 2 minutes de gameplay non coupées issues de la build actuelle ont permis de mettre tous ces éléments en action, pour un regard plus concret que jamais sur le projet.

La présentation s'est terminée sur une information croustillante : Dead Space est désormais officiellement prévu pour « le début de l'année prochaine », soit pour le premier trimestre 2023, toujours sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pas de date précise en vue, et un report n'est jamais à exclure, mais nous avons désormais une idée du calendrier.