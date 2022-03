Dead Space : un second carnet des développeurs daté

En juillet dernier, Motive Studios et Electronic Arts annonçaient un remake de Dead Space, survival-horror culte qui nous emmène sur une station spatiale ravagée par des créatures effrayantes. Pour le moment, les informations sont rares, mais les développeurs veulent communiquer directement avec les fans.

Nous avions eu droit à un premier carnet de développement en août dernier, l'occasion de découvrir de nombreuses séquences tirées du remake, mais en cours de production, et d'apprendre qu'Isaac Clarke sera cette fois doublé et non plus muet face à ses collègues. Motive Studios va remettre ça très prochainement avec un second carnet de développement, qui sera à suivre ce vendredi 11 mars, à partir de 19h00.

Il ne faudra cependant toujours pas s'attendre à des révélations fracassantes, comme la date de sortie, encore inconnue. Dead Space est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le jeu original à 17,89 € sur GOG.com.