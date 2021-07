Skate 4 : pas d'EA Play Live, mais un teaser honnête et cool pour donner des nouvelles du jeu

C'est avec joie que nous avons appris en juin 2020 qu'Electronic Arts et la nouvelle équipe de Full Circle planchaient sur un tout nouveau jeu Skate, la saga aussi courte que culte pour les fans de glisse. Skate 3 datant de 2010, les espoirs des fans commençaient en effet à s'amenuiser.

Aucune information sur ce projet pour le moment nommé skate. n'avait fuité, au-delà de l'existence même de son développement. Certains espéraient donc des nouvelles à l'EA Play Live de cette semaine, mais ce ne sera pas le cas. Full Circle a préféré prendre les devants pour officialiser son absence à l'évènement.

Sacré @%$*!... ça fait un an ?!?! Qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons formé un studio en janvier, avons réuni un groupe de personnes super talentueuses pour rejoindre la famille, et nous avons travaillé dur sur le nouveau jeu. Maintenant, nous savons que beaucoup d'entre vous espéraient en voir plus de notre part cette semaine, mais nous ne sommes pas encore prêts pour les heures de grande écoute et nous ne ferons pas partie de l'émission EA Play Live de jeudi. Il est encore tôt et nous nous engageons à bien faire les choses, ce qui signifie que cela va prendre du temps. Notre objectif numéro un n'est pas de le rater. Pour vous, pour nous... pour le skate.

Et il a même partagé dans la foulée une vidéo intitulée « We're working on it », « On y travaille », pour expliquer que la production n'était encore que peu avancée. Il est trop tôt pour montrer du gameplay, mais nous avons droit à des plans sur des développeurs qui en ont vu, des séquences de motion capture, de la modélisation de rails et la promesse d'avoir écouté les fans, pour un teaser aussi alléchant qu'honnête.

Tout ça pour dire que ce Skate 4, comme certains fans aiment à l'appeler, n'est pas près de sortir.