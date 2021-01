Skate 4 : EA introduit Full Circle, le nouveau studio canadien qui va développer ce nouvel épisode

Les jeux de skate ont eu un gros coup de mou la décennie passée, avec un Skate 3 qui n'a pas eu droit à une suite bien qu'il soit sorti en 2010, et Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr) qui a marqué le retour en force de la franchise en 2020 après plusieurs épisodes ratés. Electronic Arts va désormais rattraper le wagon avec un Skate 4 confirmé en juin dernier.

Enfin, officiellement, il s'agit simplement « du prochain jeu de la franchise Skate », sans titre officiel, mais vous avez l'idée. Deran Chung et Cuz Parry, piliers de la trilogie originale, avaient respectivement été nommés comme directeur général et directeur créatif, mais nous n'en savions pas plus sur l'équipe derrière ce projet. Electronic Arts met désormais tout à plat en annonçant qu'un nouveau studio à Vancouver dénommé Full Circle a été formé pour travailler sur ce nouveau Skate, et que c'est Daniel McCulloch, ancien responsable de la division Xbox Live chez Microsoft, qui dirigera la division.

« Nous savions que tous les fans attendaient impatiemment de voir la franchise Skate revenir sous les feux de la rampe, et nous aimerions les impliquer dans le développement de notre prochain jeu, jusqu'à son lancement et même au-delà. Nous voulons leur faire comprendre qu'ils font partie de Full Circle, » déclare Daniel McCulloch, directeur général de Full Circle. « Ce qui nous importe, c'est de nous amuser en concevant des jeux auxquels les fans de skateboard voudront s'adonner avec leurs amis. Nous sommes à la recherche de développeurs enthousiastes à l'idée de créer des mondes captivants que les joueurs seront heureux d'explorer. » Deran Chung et Cuz Parry, les deux forces créatives de la franchise iconique qui ont activement contribué à sa création et au développement des trois jeux originaux, seront eux aussi de la partie. Ils brûlent d'impatience d'apporter toute leur passion et leur connaissance pointue de la culture du skateboard pour donner naissance à la prochaine évolution de la franchise. L'équipe de développement est quant à elle appelée à rapidement s'enrichir avec le recrutement d'infographistes, de concepteurs et d'ingénieurs au cours de l'année. « Nous sommes heureux de nous remettre au travail sur Skate, » confirme le duo. « C'est une belle manière de boucler la boucle pour aller de l'avant. »

Pour ceux que cela pourraient intéresser, Full Circle recrute des développeurs, infographistes et ingénieurs pour se joindre à l'aventure, alors n'hésitez pas à postuler sur leur site officiel. Maintenant, patience, car ce prochain Skate ne semble pas près de prendre forme.