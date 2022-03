EA Sports PGA Tour : la sortie du nouvel épisode next-gen recalée, ce n'est vraiment pas pour tout de suite

La licence PGA Tour était liée à Electronic Arts de 1990 à 2015, et a aussi souvent été associée au nom de Tiger Woods. La collaboration entre l'éditeur de jeu vidéo et le circuit de golf professionnel masculin s'est arrêtée depuis quelques années, amenant PGA Tour à s'approcher d'autres studios, pour notamment donner naissance à The Golf Club 2019 featuring PGA Tour et dernièrement PGA Tour 2K21 en 2020.

La franchise va revenir à la maison prochainement avec un reboot next-gen, EA Sports PGA Tour, confirmé l'année passée, d'abord pour le printemps 2022, puis pour plus tard, à une date inconnue. Il va falloir se montrer patient, car Electronic Arts annonce d'ores et déjà que le projet est prévu pour le printemps 2023, soit dans plus d'un an... L'objectif est toujours le même : proposer un vrai jeu de golf nouvelle génération avec le Masters, le Championnat de la PGA, l'US Open de golf et l'Open britannique, des parcours de renommée mondiale et des données de jeu basées sur les statistiques ShotLink.

