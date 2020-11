Xbox Game Pass Ultimate : 30 jours d'essai à Disney+ offerts dans l'abonnement, mais pas en France

Les consoles de salon sont désormais bien plus que des machines permettant de jouer à des jeux vidéo, et les Xbox Series X et S permettront ainsi de profiter de plusieurs services de SVoD, dont Apple TV. Mais aujourd'hui, Microsoft dévoile un partenariat très intéressant, qui ne concerne malheureusement pas tout le monde.

Comme le montre la courte vidéo ci-dessus, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de 30 jours d'essai à Disney+, le service de vidéo à la demande de la firme aux grandes oreilles qui inclut les franchises Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et les programmes de National Geographic. Tentant, n'est-ce pas ? Sauf que Microsoft précise que cette offre ne concerne que l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Non, la France n'est pas concernée par cette offre, et ne fonctionne que si vous n'avez jamais été abonné à Disney+ auparavant.

Si Disney+ vous intéresse et que vous habitez dans l'Hexagone, il faudra donc payer 6,99 € par mois, rien ne change.

Lire aussi : DISNEY+ : The Mandalorian, le héros et L'Enfant se préparent pour la Saison 2 avec un trailer inédit