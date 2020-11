Xbox Series X et S : Apple TV disponible au lancement, les applications de streaming de la Xbox One seront compatibles

La Xbox One propose déjà une palanquée d'applications de streaming et de VOD, surtout outre-Atlantique, où elle était vendue comme une véritable plateforme multimédia. Sans surprise, les Xbox Series X et S s'appuieront sur les acquis de la génération précédente, avec qui elles partageront après tout leur écosystème.

Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch, YouTube TV, MyCanal, OCS et les autres logiciels déjà utilisables sur Xbox One seront ainsi disponibles sur Xbox Series X et S dès le lancement du 10 novembre. Certains seront même compatibles Dolby Vision et Atmos ! En revanche, bonne nouvelle, sur les deux générations de Xbox, Apple TV va avoir droit à son application, pour accéder facilement au service d'Apple et pourquoi pas à son catalogue payant Apple TV+.

Lorsque la nouvelle famille de consoles sortira le 10 novembre, vous pourrez donc compter sur les applications de divertissement que vous appréciez aujourd’hui sur Xbox One, mais ce n’est pas tout. Nous sommes ravis d’annoncer que l’application Apple TV sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, dès le 10 novembre.

Elle regroupe des milliers de séries et de films au même endroit, vous offrant les bénéfices d’Apple TV+, les chaînes Apple TV, des films récents comme des classiques et des recommandations personnalisées.

Sur Apple TV+, vous découvrirez les Apple Originals : des séries récompensées, des films inédits et des documentaires incroyables imaginés par les créateurs les plus innovants.

Bingez comme vous l’entendez avec des séries ou des émissions émouvantes et puissantes comme Mythic Quest : Le Festin du Corbeau, Ted Lasso, The Morning Show, See, Servant ou Téhéran. Attrapez votre pop-corn pour passer une soirée en compagnie de Tom Hanks dans Greyhound ou regarder le documentaire Beastie Boys Story.

Vous pouvez également acheter ou louer plus de 100 000 films et séries et accéder à votre bibliothèque d’achats Apple pour regarder ce que vous voulez en ligne, sans publicité et à la demande depuis l’application. De plus, le partage familial permet à jusqu’à 6 membres de partager leur abonnement aux chaînes Apple TV en utilisant leur Apple ID et leur mot de passe personnel.

Si vous êtes prêt à vous lancer, vous pouvez vous abonner à Apple TV+ depuis l’application Apple TV sur Xbox, pour 4,99 € par mois. Vous pouvez également bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours dès le 10 novembre. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur Apple TV.

Regardez comme jamais

Si vos jeux sont plus agréables à jouer sur nos nouvelles consoles, vos films et séries préférés profiteront également du changement de génération et seront plus immersifs, en termes visuels et sonores, sur Xbox Series X et Series S.

Vous y découvrirez des couleurs plus riches, une plage dynamique améliorée et un son spatialisé, pour respecter la vision d’origine des réalisateurs et créateurs sur Xbox Series X|S, grâce aux Dolby Vision et Dolby Atmos, compatibles avec des applications comme Netflix et Disney+. Ces innovations audiovisuelles vont transformer vos habitudes de divertissement en vous proposant une qualité d’image sans précédent, une luminosité, un contraste, des couleurs et un niveau de détail incroyables, accompagnés par un son immersif qui vous transportera vers de nouveaux mondes.

Jamais il n’aura été aussi simple de naviguer parmi les centaines d’applications de divertissement disponibles dans le nouveau Microsoft Store sur Xbox, qui a été repensé en tenant compte de vos retours. Il est devenu deux fois plus rapide qu’avant : vous pourrez désormais accéder au Microsoft Store en environ deux secondes pour trouver vos jeux, films et applications préférés plus facilement que jamais. Pour rappel, vous trouverez vos applications dans la section Mes Jeux & Applications de l’interface Xbox, qui a récemment été mise à jour.

Un nouveau bloc dédié au divertissement a également été ajouté sur Xbox One et Xbox Series X|S. Il met en avant les derniers contenus disponibles, qu’il s’agisse de cinéma, de télévision ou de musique, sur les applications de divertissement les plus populaires. Si vous venez d’acheter une Xbox, vous le découvrirez à l’Accueil de votre console, sinon, il vous suffira de cliquer sur « Ajouter plus », tout en bas de vos blocs habituels, puis sur « Voir toutes les suggestions » et de sélectionner le bloc Divertissement pour l’ajouter à l’Accueil.