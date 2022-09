XIII Remake : le patch salvateur est disponible, comme les versions Switch, PS5 et Xbox Series X et S

Microids a eu la très bonne idée de proposer en 2020 un remake de XIII, le FPS d'Ubisoft adapté de la bande dessinée de William Vance et Jean Van Hamme. Problème, ce remake était catastrophique à sa sortie, le développeur PlayMagic a été mis de côté et c'est Tower Five qui était chargé de sauver le jeu.

Aujourd'hui, la mise à jour salvatrice débarque sur PC, PS4 et Xbox One, tandis que XIII Remake arrive en même temps sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu bénéficie d'une nouvelle direction artistique, d'une IA et d'un sound design améliorés, d'un ATH retravaillé, d'un framerate à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S (30 fps seulement sur Switch) et d'un multijoueur en ligne de 2 à 13 joueurs.

XIII Remake atteint donc enfin sa forme finale, espérons qu'elle soit à la hauteur des attentes des fans. Pour l'occasion, Microids partage une bande-annonce de gameplay de la version Switch, à découvrir ci-dessus. Vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Gamesplanet.