Ori and the Will of the Wisps : un patch salvateur qui corrige énormément de bugs disponible

Ori and the Will of the Wisps est sorti le mois dernier sur PC et Xbox One, et a reçu des éloges de la presse internationale. L'expérience ne manque pas de qualités, autant sur le plan narratif que technique. Mais ceux qui n'y ont pas joué l'ignorent peut-être : le jeu est une mine à bugs, comme rarement pour une production du genre. Les problèmes concernent même la Xbox One X et les PC, mais c'est bien sûr Xbox One et Xbox One S que la situation était délicate : personnages qui rentrent dans le décor, pistes de sons qui sautent, ATH qui disparaît, freeze extrêmement réguliers de quelques secondes, baisses de framerates, crashs, bugs de progression, Succès bloqués, bref, un véritable festival.

Moon Studios était conscient de ce problème, et travaillait d'arrache-pied pour le corriger. Il vient enfin de sortir une mise à jour salvatrice, lourde de 3,90 Go, qui rectifie le tir sur bien des aspects, et en profite même pour ajouter quelques options graphiques.

Notes de mise à jour Performances améliorées

Temps de chargement des cartes améliorés

Améliorations du chargement des scènes et des éléments

La carte se souvient maintenant de la dernière position du zoom lorsqu'elle est rouverte

Correction du problème de bourdonnement pour la grande majorité des joueurs

Correction de bugs liés à l'obtention de certains Succès

Correction des personnages manquants dans Langues asiatiques

Correction de problèmes avec certains boutons de la manette ne fonctionnant pas pour certains joueurs

Correction d'un problème de plantage/gel au démarrage

Correction de plusieurs problèmes où le joueur était coincé derrière une porte fermée après une réapparition

Correction de plusieurs cas où l'écran devenait noir à certains moments

Correction de problèmes liés au ramassage de certains objets de collection

Beaucoup plus de corrections mineures Nouvelles fonctionnalités Introduction d'une option pour masquer l'ATH, ainsi qu'un mode ATH dynamique

Ajout d'une option de plein écran exclusif

Option de paramétrage de la résolution

Option de paramétrage du flou de mouvement

Option de paramétrage des vibrations du contrôleur

Le déplacement rapide à partir de la carte est maintenant une amélioration distincte à acheter auprès d'Opher Les Succès Santé de Fer et Surpuissance se débloqueront automatiquement en lançant votre sauvegarde si vous remplissez les critères. Les Succès Destin, Grand Fan, Anti-Fragments, Noir Complet, Pas de temps à perdre et Immortel seront débloqués après en terminant à nouveau l'épilogue si vous remplissez les critères.

À voir si le patch est aussi performant qu'il semble l'indiquer, mais si c'est le cas, Ori and the Will of the Wisps deviendrait enfin l'immanquable qu'il aurait toujours dû être.

