Ori and the Will of the Wisps : 120 fps et mode 6K, la mise à jour avec les améliorations pour Xbox Series X et S est là

Loin d'être irréprochable techniquement sur consoles, où il connaissait des chutes de framerate importantes et de nombreux bugs au lancement, Ori and the Will of the Wisps a globalement redressé la barre avec une mise à jour en avril. Après un détour par la Switch, il prépare désormais son arrivée sur Xbox Series X et S avec de nombreuses améliorations techniques à la clé. Moon Studios a terminé son travail, et vient de publier une mise à jour pour amener toutes ces optimisations sur Xbox.

Du côté de la Xbox Series X, nous aurons donc droit à un mode 4K HDR à 120 fps, et même un mode 6K ramené en 4K HDR à 60 fps. Sur Xbox Series S, attendez-vous à un mode 1080p HDR à 120 fps, et un mode 4K ramené en 1080p à 60 fps. Sur les deux plateformes, le temps de latence des inputs et les chargements seront raccourcis, et l'audio sera amélioré. Et l'équipe en a aussi profité pour corriger quelques défauts présents sur Xbox One.

Maintenant optimisé pour la Xbox Series X 4K HDR verrouillé à 120 fps

Mode suréchantillonné 6K optionnel à 60 fps avec sortie en 4K HDR

Paramètres graphiques et effets visuels au niveau le plus élevé

Réponse d'input instantanée

Temps de chargement plus rapides

Audio haute fidélité avec plage dynamique accrue et réverbération à convolution pour les ambiances

Disponible avec Smart Delivery Désormais optimisé pour la Xbox Series S HDR 1080p verrouillé à 120 fps

Mode 4K en option à 60 fps

Réponse d'input instantanée

Temps de chargement plus rapides

Audio haute fidélité avec plage dynamique accrue et réverbération à convolution pour les ambiances

Disponible avec Smart Delivery Fonctionnalités supplémentaires pour toutes les plateformes Xbox Paramètres de netteté ajoutés dans les paramètres graphiques pour un contrôle supplémentaire de la netteté de l'image.

L'accès rapide est maintenant disponible à partir du menu Pause en jeu

Les sauvegardes de secours sont désormais disponibles à partir du menu Pause en jeu Corrections de bogues et améliorations Améliorations générales des performances sur tous les SKU Xbox One

Correctifs de stabilité introduits pour supprimer davantage les plantages liés au MOO et aux graphiques

Correction de plusieurs cas où Ori tombait du monde lors du chargement des séquences de course

Polissage et améliorations supplémentaires pour toute l'expérience de jeu

Diverses corrections de bugs

Quelques corrections ont aussi été apportées à la version PC, et vous pouvez les retrouver en anglais sur le site officiel. Ori and the Will of the Wisps est actuellement disponible pour 19,79 €.