Ori and the Will of the Wisps annoncé et très bientôt disponible sur Switch, un gros collector Switch, Xbox One et PC annoncé

L'année dernière, Xbox avait surpris beaucoup de monde en amenant Ori and the Blind Forest sur Nintendo Switch. Le jeu a depuis eu une suite, Ori and the Will of the Wisps, mais rien n'indiquait vraiment qu'elle allait avoir droit au même traitement. Et pourtant, un portage Switch a bel et bien été annoncé lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d'aujourd'hui !

Le petit héros de Moon Studios va revenir avec une aventure identique, aux technologies et au gameplay adapté à la console hybride. Et il ne faudra pas attendre pour mettre la main dessus, car il sera disponible au format numérique via l'eShop dès aujourd'hui, le 17 septembre 2020 !

Si vous ne jurez que par le format physique, Moon Studios s'est associé à iam8bit pour une édition collector unique en son genre, qui sera aussi bien proposée sur Switch que sur Xbox One et PC. Elle comprendra un objet artistique façon vitrail, un guide de terrain The Flora & Fauna of Ori, le Sketchbook Zine avec des illustrations rarement vues, un set de cartes collector, un pin's qui brille dans le noir Hard Enamel, des cartes avec des codes pour télécharger la bande-son des deux jeux, et les deux jeux au format physique non zonés, le tout dans un coffret à ouverture spéciale.

Elle coûtera tout de même 149,99 $, et vous sera à priori livrée dans les jours suivants votre achat.