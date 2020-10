Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps : des versions physiques séparées à venir sur Switch

À l'occasion de la sortie surprise d'Ori and the Will of the Wisps sur Switch, iam8bit a annoncé la parution d'un beau coffret collector regroupant les deux épisodes et des objets physiques et numériques, à destination des Switch, Xbox One et PC. Mais le spécialiste des produits de collection en lien avec le monde du jeu vidéo ne va pas s'arrêter là. Il prévoit désormais de proposer Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps en édition physique séparée sur la console de Nintendo.

Chaque épisode sur cartouche sera livré avec 6 cartes illustrées exclusives et la bande-son au format numérique. La date de sortie est fixée au 8 décembre 2020, y compris en France, où Just for Games se chargera de la distribution auprès de grandes enseignes comme Micromania, la Fnac ou Amazon.fr.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Moon Studios et Xbox Game Studios pour proposer aux fans encore plus de contenu autour d'une licence adorée de tous » Jon Gibson et Amanda White, cofondateurs d'iam8bit. « Ori And The Blind Forest et Ori And The Will Of The Wisps sont tous les deux des jeux chargés d'émotions, et nous ne pourrions pas être plus heureux que de rendre un hommage à ces beaux moments au travers de splendides éditions physiques. »

De quoi vous donner envie d'enfin vous lancer dans ces jeux de plateformes merveilleux, jouables en 60 fps sur cette console ?

Lire aussi : TEST de Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, une version Switch qui charme sans difficulté