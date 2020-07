Ori and the Will of the Wisps sortira sur Xbox Series X, avec des améliorations

Ori and the Will of the Wisps est sorti en début d'année sur PC et Xbox One, et malgré la très belle direction artistique du jeu de Moon Studios, le titre a refroidi pas mal de joueurs à cause de soucis techniques. Ceux-ci ont été corrigés par la suite avec un patch, mais les développeurs vont proposer Ori and the Will of the Wisps sur Xbox One Series X avec des améliorations.

Sur la prochaine console next-gen de Microsoft, Ori and the Will of the Wisps tournera ainsi à 120 Hz, contre 60 sur les autres plateformes, avec également une image en 4K HDR. Les développeurs indiquent que le titre bénéficiera également d'un input lag réduit. Toutes ces améliorations sont présentées dans la vidéo ci-dessus.

Ori and the Will of the Wisps est donc désormais attendu sur Xbox Series X, à une date de sortie inconnue.

