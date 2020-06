Ori and the Will of the Wisps : 2 millions de joueurs et 240 millions de morts, une infographie avec de gros chiffres partagée

Ori and the Will of the Wisps est sorti le 11 mars dernier sur PC et Xbox One. Un lancement un peu chaotique, le titre de Microsoft et Moon Studios souffrait alors de gros bugs techniques et de problèmes de performances, les développeurs ont corrigé le tir avec une mise à jour un mois plus tard.

Désormais, Moon Studios fait le point sur les ventes d'Ori and the Will of the Wisps, et elles sont plutôt bonnes ! Le titre a en effet réuni plus de deux millions de joueurs sur ordinateurs et consoles, comme le montre l'infographie ci-dessus. C'est également l'occasion de découvrir que seuls 423 000 joueurs sur ces deux millions ont terminé l'aventure, dont 45 000 en mode Difficile. Au total, ce sont donc 14,5 millions d'heures qui ont été passées sur Ori and the Will of the Wisps, avec 240 millions de morts au compter tout de même.

Ori and the Will of the Wisps est disponible sur PC et Xbox One, vous pouvez acheter la version pour consoles contre 19,79 € sur Amazon.fr.