Ori and the Will of the Wisps est gold, l'aventure poétique sera à l'heure

C'est en 2017 que nous apprenions qu'une suite à Ori and the Blind Forest était en développement chez Moon Studios, intitulée Ori and the Will of the Wisps. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais ça y est, le jeu est gold, comme l'a annoncé le studio sur Twitter :

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD????! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.



Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn — Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020

Daté initialement au 11 février 2020 sur Xbox One et PC au cours du dernier E3, Ori and the Will of the Wisps avait été repoussé d'un bon mois en décembre, au 11 mars donc. Cette date ne bougera donc plus d'un pouce et le jeu peut donc partir au pressage, une version physique sur console étant prévue, de même qu'un collector dont l'existence a été rappelée par la même occasion.

Il ne reste plus qu'à patienter en attendant de découvrir les nouveaux environnements enchanteurs qui nous seront proposés. D'ici là, vous pouvez par exemple (re)découvrir le premier épisode sur la console de Nintendo : TEST de Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, une version Switch qui charme sans difficulté