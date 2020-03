Ori and the Will of the Wisps : les notes de la presse anglophone

Ori and the Will of the Wisps était l'un des jeux les plus attendus de cette année, alors que son prédécesseur Ori and the Blind Forest a transporté de nombreux joueurs depuis sa sortie en 2015. Il sort officiellement ce mercredi 11 mars 2020 sur PC et Xbox One, mais en attendant ce jour fatidique, plusieurs sites spécialisés ont pu rendre leur verdict sur le projet.

Pour cette première vague de notes, le titre a une moyenne de 92/100 sur Metacritic, un résultat tout bonnement exceptionnel. Tou les journalistes saluent son univers à couper le souffle et son histoire incroyable, dont la beauté égale les qualités du gameplay, en termes de déplacements et d'action. Encore complet et plus approfondi que le premier épisode, il ne souffre que de quelques bugs et soucis de ralentissement qui devraient être rapidement corrigés.

Notre test d'Ori and the Will of the Wisps sera en ligne prochainement, vous aurez alors notre avis sur le nouveau jeu de Moon Studios.