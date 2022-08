XIII : le remake nous montre ses améliorations dans une vidéo de gameplay

En 2020, Microids et PlayMagic sortaient un remake de XIII, jeu de tir à la première personne en cel-shading datant à l'origine de 2003 et basé sur la bande dessinée de Vance et Van Hamme. Problème, le résultat n'était pas du tout à la hauteur des attentes des fans et malgré de nombreuses mises à jour, le titre souffre encore de nombreux défauts.

Microids a alors confié le développement d'une nouvelle version à Tower Five, qui sera lancée le mois prochain et qui sera évidemment gratuite pour les joueurs possédant déjà le remake. Au menu, un style graphique revisité, une intelligence artificielle améliorée, du 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S, du multijoueur et même une version Switch, qui s'était déjà montrée brièvement. Mais cette semaine, c'est PlayStation qui partage une vidéo de gameplay de XIII tournant sur PS5, permettant de découvrir la nouvelle direction artistique et le framerate à 60 images par seconde. Un résultat bien plus convaincant que le titre vendu il y a deux ans.

La date de sortie de cette mise à jour de XIII et de la version Switch est pour rappel fixée au 13 septembre prochain, vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Gamesplanet.