XIII : le remake nous présente ses armes en vidéo, mais où est la version Switch ?

Le mois prochain arrivera XIII, un remake du jeu d'Ubisoft sorti à l'origine en 2003, cette fois développé par PlayMagic et édité par Microids, qui est tiré de la célèbre bande dessinée de Jean Van Hamme et William Vance. Nous y suivons Treize, un homme qui se réveille amnésique sur une plage et se retrouve au cœur d'un énorme complot.

Cette semaine, c'est IGN qui partage une nouvelle bande-annonce de XIII, centrée sur l'arsenal. Le joueur aura accès à tout un tas d'armes dans l'aventure, que ce soit un pistolet 9 mm, un Magnum .44 (qui ne se mange pas), un fusil d'assaut M16, un fusil de chasse à double canon ou encore un bazooka. Tout cela n'est pas discret, alors pour éviter de se faire repérer, Treize pourra également utiliser un pistolet silencieux, des couteaux de lancer, une arbalète et un harpon. Enfin, quelques outils bien pratiques comme un grappin, des crochets ou un microphone d'espion seront là pour l'aider dans ses missions.

Comme nous le rappelle la fin de la bande-annonce, XIII est attendu le 10 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et... c'est tout. La vidéo ne mentionne en effet pas la version Nintendo Switch, pourtant normalement attendue à cette même date. Alors, erreur de montage ou report ? Mystère. Vous pouvez précommander le jeu en édition limitée à 36,96 € sur Amazon.fr.