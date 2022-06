MAJ XIII : le multijoueur, la version Switch et une grosse mise à jour avec des améliorations à gogo en approche, et déjà datés

Vous vous souvenez de XIII ? Le FPS d'Ubisoft sorti paru en 2003, qui adaptait la BD culte de William Vance et Jean Van Hamme, a eu droit à un remake signé Microids et PlayMagic en 2020, mais vous vous en rappelez peut-être, cette version a été largement critiquée pour ses défauts techniques.

L'éditeur avait promis des mises à jour, et malgré quelques patchs qui ont résolu certains soucis, l'expérience restait globalement décevante. Le projet n'a visiblement pas été abandonné pour autant, car Microids préparerait une grosse mise à jour pour redresser la barre, près de 2 ans après le lancement.

Une actualité diffusée sur la page Steam du jeu (et supprimée lors de la rédaction de notre article) déclarait en effet que le développement avait été repris par Tower Five et qu'un patch conséquent sortirait le 13 septembre 2022.

Pour atteindre les standards attendus et une expérience de jeu optimale, Microids a pris la décision de confier la suite du développement du jeu vidéo XIII Remake au studio français Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle). En charge du suivi du jeu depuis plus d’un an, le studio prépare des améliorations et des corrections significatives qui seront mises à disposition des joueurs le 13 septembre prochain. À cette date, les joueurs auront la possibilité de mettre à jour le jeu gratuitement. Afin de répondre à leurs attentes. L’ensemble du jeu a été retravaillé par le studio, de la direction artistique à l’IA en passant par de nombreuses corrections techniques.

Un visuel qui accompagnait l'annonce précisait que nous aurions droit à une nouvelle direction artistique, une IA améliorée, un HUD retravaillé, un sound design optimisé, mais aussi un framerate à 30 fps sur Switch (version encore non sortie à cette heure), du 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S, et du multijoueur online jouable de 2 à 13 joueurs, le mode présent dans l'original n'étant pas présent dans le remake. Le communiqué parait trop clair et précis pour être faux, reste tout de même à savoir pourquoi il a été supprimé suite à sa publication. A-t-il été diffusé trop tôt ou les plans ont-ils un peu changé entretemps ? Wait & see !

Mise à jour : Microids vient de confirmer l'arrivée de la mise à jour et de la version Switch le 13 septembre prochain, avec du gameplay et des images de l'édition portable, à découvrir en page suivante.

« Nous avons conscience que la sortie initiale de XIII Remake sur PlayStation 4, Xbox One et PC n'atteignait pas les standards souhaités par les joueurs. Il y a plus d'un an, nous avons pris la décision de confier la reprise de la production au studio rochelais Tower Five qui a déjà travaillé avec nous à plusieurs occasions, notamment en portant avec succès le jeu Agatha Christie – The ABC Murders sur Nintendo Switch. Nous voulions vraiment corriger en profondeur le jeu et ainsi proposer aux possesseurs de XIII Remake une mise à jour gratuite digne du jeu original. Ces nombreuses améliorations ont été intégrées directement à la version Nintendo Switch et l'ajout du mode multijoueur sur l'ensemble des versions clôture le développement du jeu. Nous avons hâte que les joueurs du monde entier puissent mettre la main sur cette mise à jour conséquente, dès la fin de l'été, afin de (re)découvrir les aventures du célèbre agent XIII » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.