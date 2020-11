XIII : la conspiration reprend avec une bande-annonce de lancement

C'est demain que sortira XIII, remake édité par Microids et développé par PlayMagic du jeu d'Ubisoft, sorti à l'origine en 2003 et directement basé sur la célèbre bande dessinée de William Vance et Jean Van Hamme. La conspiration va repartir de plus belle dans quelques heures, mais d'abord, place à la bande-annonce de lancement :

XIII met pour rappel en scène un homme amnésique, se réveillant sur une plage avec un tatouage « XIII » sur la clavicule. Il apprend rapidement qu'il est au cœur d'une énorme conspiration touchant les États-Unis, et doit prouver son innocence au fil des 34 niveaux qui mélangent action et infiltration aux quatre coins du pays. Le remake utilise un moteur graphique moderne, mais conserve évidemment l'effet cel-shading, avec quelques améliorations de gameplay et aussi un mode multijoueur local jusqu'à quatre joueurs, comme à l'ancienne.

La date de sortie de XIII est fixée au 10 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la version Switch n'arrivera pas avant l'année prochaine, et vous pouvez retrouver ci-dessous notre guide d'achat de l'édition limitée avec des bonus physiques et numériques.

