Total War: Pharaoh, l'Égypte antique reprend vie dans la bande-annonce de lancement

SEGA et Creative Assembly poursuivent aujourd'hui leur saga Total War avec un nouvel opus qui nous emmène dans le Nouveau Royaume d'Égypte, aux côtés de trois grandes cultures qui vont lutter pour survivre après l'effondrement de l'âge du bronze. Total War: Pharaoh s'offre une bande-annonce de lancement, à découvrir juste ici :

Total War: Pharaoh est donc un vrai nouvel opus, qui reprend les codes de la franchise, les joueurs doivent gérer la diplomatie, l'économie et les ressources militaires au travers de plusieurs campagnes. Voici les points clés du jeu :

Inspiré de faits réels : revivez l’histoire grâce à cette recréation authentique de l’Égypte Antique et soyez le témoin de la mort du pharaon Mérenptah. Préparez votre peuple à affronter les événements déterminants de l’effondrement de l’âge du bronze.

Au cœur de l'Égypte Antique : vivez et vibrez dans cette vision réaliste de l'Égypte Antique, alors au sommet de sa puissance. Des rives luxuriantes du Nil aux déserts venteux et arides de la Péninsule du Sinaï, en passant par les montagnes escarpées de l'ancienne Anatolie : sentez toute la beauté et la brutalité de l'époque la plus tumultueuse de l'histoire de l'Égypte.

Choisissez votre approche : faites la guerre à trois des cultures déterminantes de cette époque singulière, les Égyptiens, les Hittites et les Cananéens. Choisissez l'un de leurs leaders historiques pour prendre la tête de vos armées, et optez pour la stratégie qui vous convient le mieux : charmer la cour tel un diplomate chevronné, charger sur le champ de bataille en tant que commandant inébranlable ou semer le chaos en chef de guerre intrépide.

À la conquête de l'âge du bronze : prouvez votre légitimité pour devenir Pharaon ou Grand Roi, et développez votre empire sur une carte de campagne qui couvre les richesses culturelles d'Égypte, de Canaan et d'Anatolie.

L'infini des possibles : la possibilité de personnaliser la Campagne assure une rejouabilité certaine, puisqu'aucune partie ne ressemble à la précédente. Déterminez votre manière de jouer à l'aide d'une pléthore d'options comme la position aléatoire des factions, des conditions de ressources précises ou la fréquence des désastres naturels, entre autres.

Météo dynamique : les armées ennemies ne sont pas votre seul obstacle sur le champ de bataille. Dirigez vos soldats sous les changements intempestifs et parfois dramatiques de la météo. Une pluie torrentielle ou une tempête de sable impactent directement les terrains touchés.

Priez les Dieux : prêtez allégeance aux dieux antiques de votre choix parmi les 19 déités disponibles, qui dressent un panorama complet des panthéons culturels de l'époque. Montrez suffisamment de ferveur pour gagner des bonus : le manque de respect se paie comptant.

Débutants bienvenus : le nouveau système de tutoriel est parfait si vous découvrez la licence, ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur ses mécaniques principales. Maîtrisez les bases du gameplay et les techniques avancées tout en profitant d'une expérience narrative qui vous mènera jusqu'à la campagne principale.

Et bien plus encore : reproduisez les exploits des pharaons du passé, personnalisez votre garde du corps, organisez de vastes sièges, ripostez contre les invasions des mystérieux Peuples de la mer et bien plus encore.

Les développeurs rappellent que les premiers acheteurs de Total War: Pharaoh peuvent obtenir les packs de cosmétiques Avatar of the Gods et Heart of the Shardana, il faut pour cela acheter le titre lors de sa semaine de lancement. Il est disponible à partir de 56,99 € sur Amazon, Gamesplanet et la Fnac.