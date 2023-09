Total War: Pharaoh, une date de sortie et des bonus de précommande

En mai dernier, SEGA et Creative Assembly dévoilaient Total War: Pharaoh, un nouvel opus de leur franchise de jeux de stratégie qui nous fera cette fois voyager à l'époque du Nouvel Empire égyptien. Les studios sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce, ainsi qu'une date de sortie.

Total War: Pharaoh sera disponible le 11 octobre 2023, exclusivement sur PC, et les joueurs qui le précommanderont pourront même participer à un accès anticipé du 29 septembre au 2 octobre prochain. Le contenu sera très limité, avec seulement le commandement de Ramsès et Irsu pour 60 tours en mode Campagne, mais rejouables pendant toute la période de l'early access. Précommander Total War: Pharaoh permettra également d'obtenir les packs de cosmétiques Avatar of the Gods et Heart of the Shardana.

Si Total War: Pharaoh vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander en Dynasty Edition à 86,89 € (- 5 %) sur Gamesplanet.