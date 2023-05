Total War: Pharaoh, un nouveau jeu de stratégie chez les pharaons annoncé en vidéo

Pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux de stratégie, SEGA et Creative Assembly dévoilent aujourd'hui un nouvel opus de leur franchise Total War. Le titre nous fera cette fois voyager jusqu'à l'époque du Nouvel Empire égyptien, voici la première bande-annonce de Total War: Pharaoh :

Les mécaniques de gameplay qui font le succès de la licence depuis toutes ces années seront conservées, mais les joueurs pourront se plonger dans un contexte historique inédit pour la saga, les développeurs présentent en détail ce Total War: Pharaoh :

FORGEZ VOTRE DESTIN : Le pharaon est mort, et les peuples d'Égypte, de Canaan et de l'Empire Hittite se cherchent désespérément un nouveau leader. Beaucoup convoitent le trône, mais le chemin vers le sacre est pavé de dangers. En tant que chef de l'une de ces grandes nations, vous devez empêcher l'effondrement de votre société, affronter les catastrophes naturelles et combattre pour protéger votre peuple de l'envahisseur, qui vient parfois de contrées très lointaines. Choisissez parmi huit Chefs de Faction, issus de trois patrimoines culturels particulièrement riches : embrassez leur style de jeu unique et prenez les commandes de leurs unités diverses, variées et meurtrières. Privilégiez la diplomatie pour pousser votre propre agenda, chargez dans la mêlée tel un commandant inébranlable ou semez le chaos en seigneur de guerre intrépide : devenez un leader dont l'histoire se souviendra ! VIVEZ L'ÉGYPTE ANTIQUE : Votre périple, pour devenir pharaon, vous amènera à découvrir une reconstitution magnifique et luxuriante de l'Égypte antique, à l'apogée de sa puissance. Des rives fertiles du Nil au désert aride balayé par le vent du Sinaï en passant par les crêtes montagneuses de l'Anatolie : revivez toute la beauté et la brutalité d'une époque essentielle de l'Histoire de l'humanité. DES BATAILLES DYNAMIQUES ET ÉPIQUES : L'armée ennemie n'est pas votre seul adversaire sur le champ de bataille. Dirigez vos soldats au milieu des changements soudains et dramatiques de météo, entre orages et tempêtes de sable, tandis que le déroulement du conflit influe directement sur les terrains environnants. Méfiez-vous du feu, qui peut se répandre au milieu du champ de bataille au point d'embraser les forêts et les campements voisins. Tout cela aura des conséquences directes sur l'issue du conflit. PERSONNALISEZ VOTRE CAMPAGNE ET JOUEZ À VOTRE FAÇON : La toute nouvelle option de Personnalisation de Campagne renouvelle constamment votre expérience de jeu. Choisissez votre façon de jouer grâce aux différents critères disponibles, comme le positionnement aléatoire de départ des factions, les paramètres particuliers de ressources ou la fréquence des catastrophes naturelles, entre autres. Cette abondance d'options vous permet de vous faciliter la vie, ou au contraire de vous mettre des bâtons dans les roues pour mettre réellement au défi vos compétences de chef de guerre.

Total War: Pharaoh est attendu dans le courant du mois d'octobre 2023, uniquement sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Les joueurs peuvent déjà précommander le jeu afin de participer à un week-end d'accès anticipé et obtenir les packs de cosmétiques Avatar of the Gods et Heart of the Shardana. Trois éditions sont proposées, à savoir Standard, Deluxe avec le DLC Faction Pack 1 et la bande originale, ainsi qu'une Dynasty Edtion avec trois DLC Faction Pack, le DLC Campaign Pack et la bande originale. Vous pouvez aussi retrouver Total War: Warhammer III à 50,99 € sur Gamesplanet.