Total War: Pharaoh, c'est la fin de l'âge de bronze, la mise à jour Dynasties datée en vidéo

Malgré ses qualités, Total War: Pharaoh n'aura pas convaincu les joueurs, la faute à des mécaniques de gameplay trop similaires à A Total War Saga: Troy. SEGA et Creative Assembly n'ont quand même pas abandonné leur jeu de stratégie et lanceront dans les prochains jours un contenu additionnel gratuit, Dynasties.

La mise à jour Dynasties rajoutera quatre nouvelles cultures de la fin de l'âge de bronze, à savoir Babylone, l'Assyrie, Mycènes et Troie. Oui, les deux dernières factions étaient déjà présentes dans A Total War Saga: Troy, mais les joueurs de Total War: Pharaoh auront bientôt un tas de nouvelles unités à envoyer sur le champ de bataille, voici une présentation de la mise à jour Dynasties :

À la tête de nouvelles cultures :

Quatre des civilisations les plus emblématiques de l’Antiquité rejoignent la mêlée pour empêcher les événements cataclysmiques qui accompagnent l’effondrement de l’âge du bronze : Babylone, l’Assyrie, Mycènes et Troie. Chacune offre une campagne unique ainsi que ses dirigeants historiques, ses armées diverses à diriger, ses dieux à idolâtrer et plus encore. 25 factions mineures sont également ajoutées pour l’occasion, comme les Éoliens dirigés par Achille ou encore Napata, dirigé par le roi-guerrier Memnon.

Développez votre empire :

Couvrant une grande partie du monde antique, de la mer Égée à la Mésopotamie en passant par l’Égypte ancienne, DYNASTIES double presque la taille de la carte de campagne originale de PHARAOH en y ajoutant, entre autres, 168 campements, des points de repères historiques et des objectifs de victoire inédits. Pour traverser ce bac à sable immense, de nouvelles routes maritimes ont été ajoutées afin d’accélérer votre flotte, vous permettant de transporter vos troupes plus loin et plus vite, pour des raids ou des invasions.

Initiez un arbre généalogique qui permettra à votre empire de résister aux affres du temps grâce au nouveau système de Dynastie. Régnez malgré la mortalité et les alliances fragiles en naviguant entre les mariages de raison, les morts héroïques sur le champ de bataille, les assassinats ou même les morts de vieillesse pour laisser derrière vous un héritage qui traversera les âges.

Dominez le champ de bataille :

La guerre s’intensifie avec plus de 150 unités, nouvelles ou retravaillées, dont la cavalerie, les cavaliers à dos de chameaux ou les unités spécifiques à certaines factions comme les gardes d’élite de Troie. Relevez de nouveaux défis avec des mécaniques de combat inédites comme le modificateur de létalité (optionnel), qui rend les batailles plus réalistes avec des combats beaucoup plus meurtriers.