Xbox Series X et S seront compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos, les technologies audio et vidéo de demain

Pour beaucoup, le passage à la next-gen sera l'occasion d'enfin acheter un écran ou un équipement sonore adapté aux possibilités des nouvelles consoles. Si vous avez prévu de vous tourner vers une Xbox Series X ou S, il va peut-être aussi falloir penser à s'équiper d'appareils dotés des technologies Dolby.

Comme sur PC, les Xbox Series X et S seront compatibles Dolby Atmos dès leur lancement, en tout cas pour les jeux qui s'y prêtent. Cyberpunk 2077, Gears 5, Call of Duty: Warzone, F1 2020 et Ori and the Will of the Whisps ont déjà prévu de nous immerger dans leur univers comme jamais sur les équipements dotés de cette technologie, pour une spatialisation sonore renforcée et de meilleurs effets auditifs.

Et sur les téléviseurs et écrans qui le gèrent, le Dolby Vision sera proposé sur ces consoles à partir de 2021, pour encore plus de contraste et de brillance qu'avec le simple HDR. Voici comment Dolby décrit ces fonctionnalités.

Améliorez votre jeu avec Dolby Vision et Dolby Atmos Voir plus avec Dolby Vision

Lorsque vous jouez en Dolby Vision, vous débloquez les visuels les plus réalistes et les plus réalistes que le jeu a à offrir, avec une luminosité, un contraste, des couleurs et une profondeur qui vont au-delà même des jeux HDR traditionnels. Découvrez le monde tel qu'il était censé être vu. Préparez-vous aux moments les plus lumineux et les plus sombres

Des reflets jusqu'à 40 fois plus brillants et des noirs 10 fois plus profonds donnent vie à des explosions enflammées et au vide profond de l'espace. Libérez votre imagination avec des couleurs ultra vives

Des couleurs riches et profondes surgissent de l'écran, vous transportant dans des forêts magiques luxuriantes ou des zones de guerre désolées. Révélez ce que vous avez manqué

Plus de contraste et de couleur révèlent plus de détails et de texture. Observez les ombres, regardez l'horizon et repérez les ennemis camouflés avant qu'il ne soit trop tard. Dites adieu aux curseurs de réglage

Les jeux Dolby Vision correspondent automatiquement à votre écran Dolby Vision pendant que vous jouez, de sorte que vous voyez toujours l'image complète. Écoutez ce que vous avez manqué avec Dolby Atmos En allant au-delà du son surround, Dolby Atmos vous place au milieu de l'action en plaçant précisément chaque son tout autour de vous dans un espace tridimensionnel, afin que vous puissiez rapidement localiser son emplacement dans le jeu (avant qu'il ne soit trop tard). Sentez le jeu prendre vie

Un paysage sonore plus grand et plus spacieux, combiné à une profondeur et une dimension plus importantes, confère au jeu un réalisme absolu et époustouflant. Réagissez plus vite et plus précisément

Détectez la distance et la direction des sons tout autour de vous, même au-dessus de votre tête, afin de pouvoir anticiper les surprises ou organiser votre propre embuscade. Soyez à l'écoute de vos instincts

Plus de détails et de clarté vous permettent de capturer les sons subtils et révolutionnaires qui vous ont manqué, même dans le feu de l'action. Optimisé pour toute configuration

Activez Dolby Atmos pour n'importe quel casque ou libérez un son qui remplit la pièce avec un téléviseur, une barre de son ou un cinéma maison compatibles Dolby Atmos.

De quoi vous faire craquer pour les consoles de Microsoft ? Les précommandes ouvriront pour rappel le 22 septembre pour une sortie le 10 novembre 2020, et des prix affichés à 299 et 499 €.

