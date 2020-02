Xbox Series X : de l'accélération matérielle audio pour un meilleur son

À l'heure de la course au framerate et à la résolution d'écran, certains en oublieraient presque que le son est une partie importante de l'immersion dans un jeu vidéo. PS5 et Xbox Series X, encore mystérieuses sur leurs véritables performances, n'ont pas encore trop évoquées ce point, si ce n'est par l'annonce d'une compatibilité avec l'audio 3D sur la console PlayStation.

Celle de Microsoft aura tout de même un bel atout à mettre en avant, et c'est ce qu'elle devrait faire le 18 mars prochain depuis la GDC 2020, si l'évènement ou la présence du constructeur ne sont pas annulés d'ici là. Le Senior Technical Audio Specialist qu'est Robert Ridihalgh va en effet participer à un panel dédié au son spatialisé, l'occasion pour lui d'évoquer l'accélération matérielle audio de la Xbox Series X.



Apprenez des concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears of War 5 comment une collaboration entre Microsoft, Dolby et nos partenaires intergiciels a lancé une révolution avec le son spatialisé, qui transforme n'importe quelle paire d'écouteurs en un passage multidimensionnel vers un autre monde. Les participants approfondiront le processus de conception audio (Project Acoustics) et la relation avec l'accélération matérielle dédiée sur les consoles Xbox de nouvelle génération.

L'accélération matérielle, c'est tout simplement l'utilisation spécifique et exclusive d'une partie d'un processeur à une fonction, ici l'amélioration de la qualité audio. Elle peut tout aussi bien permettre de calculer plus vite des données, pour optimiser le rendement du son et empêcher d'éventuelles coupures, ou au contraire les travailler, pour dynamiser le son ou le spatialiser, par exemple. Bref, ça va parler technique, mais si vous êtes intéressés par le sujet, vous allez pouvoir en apprendre plus sur la qualité de votre immersion sonore avec la Xbox Series X.

