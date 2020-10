DISNEY+ : The Mandalorian, le héros et L'Enfant se préparent pour la Saison 2 avec un trailer inédit

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la diffusion du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Nous avons rendez-vous avec ce spin-off de la saga culte ce 30 octobre prochain sur Disney+, et une première bande-annonce nous a déjà hypés avant son retour sur le service de vidéo à la demande.

Pour ceux qui veulent en voir un peu plus, Disney vient de partager un trailer de tout juste une minute faisant office de « Special Look » sur cette seconde saison. Nous y retrouvons le Mandalorien dans tous ses états, prêt pour l'aventure et la bagarre, son fidèle protégé qu'est L'Enfant aka Baby Yoda, mais aussi ses acolytes Greef Karga et Cara Dune, toujours dans des décors numériques captivants.

Pour vous abonner à Disney+ et découvrir ces nouveaux épisodes dès leur sortie hebdomadaire dans les meilleures conditions, rendez-vous sur le site officiel : un mois coûte pour rappel 6,99 €, et un an 69,99 €.

