Disney+ : les sorties de la semaine en France avec Mickey et le Phoque, la suite des making of The Mandalorian...

Plusieurs séries en cours se sont terminées sur Disney+ la semaine passée, alors forcément, le programme hebdomadaire va commencer à être plus maigre. Nous avons tout de même droit ce vendredi à la suite de Disney Les Making Of : The Mandalorian, Le Monde selon Jeff Goldblum et les autres Disney+ Originals.

Tous les héros ne portent pas de capes... certains ont des tétines. ???? Dure journée pour Maggie, disponible en streaming dès le 29 mai sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/XkRi5lDdJV — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 26, 2020

Du côté du contenu passé, vous pouvez à présent streamer Dure journée pour Maggie, un court-métrage dans l'univers des Simpson initialement diffusé dans les cinémas avant L'Âge de Gace 4 : La Dérive des Continents, ou encore La Baie aux Émeraudes, un film d'aventure de 1964.



ORIGINALS Le Monde selon Jeff Goldblum

Épisode 10

Disney Les Making Of : The Mandalorian

Épisode 5

À vous chef !

Épisode 10

Journal d'une Future Présidente

Épisode final

Sous les Feux de la Rampe

Épisode 11

Projet Héros Marvel

Épisode 11

Disney Dimanche en Famille

Épisode 30

Une journée à Disney

Épisode 26

Héros Fidèles avec Bill Farmer

Épisode 3 NOUVEAU SUR DISNEY+ Violetta - Saison 2

La Baie aux Émeraudes

Mickey et le Phoque

Les Chroniques D’Evermoor Saison 1 & 2

Dure journée pour Maggie (Court-métrage Les Simpson)

