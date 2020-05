Disney+ : les sorties de la semaine en France avec Les Gummi, le making-of de The Mandalorian...

Fini The Mandalorian, fini Star Wars: The Clone Wars, Disney+ va désormais devoir tabler sur des ajouts plus traditionnels pour captiver son audience. Il surfe tout de même sur la vague de la licence Star Wars avec Les Making-Of : The Mandalorian, dont le premier épisode est sorti lundi et le second est à présent disponible.



Le reste du programme de la semaine est assez sommaire, avec la suite des programmes originaux en cours et les six saisons de Les Gummi, la série animée avec des ours antropomorphes.

ORIGINALS High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

Épisode 8

Le Monde selon Jeff Goldblum

Épisode 5

Disney Les Making-Of: The Mandalorian

Épisode 2

A vous chef !

Épisode 7

Journal d'une Future Présidente

Épisode 8

Fourchette se pose des questions

C'est quoi un animal de compagnie

Sous les Feux de la Rampe

Épisode 8

Mariages de Rêve

Épisode final - Saison 2

Projet Héros Marvel

Épisode 8

Disney Dimanche en Famille

Épisode 27

Une journée à Disney

Épisode 23

Les Coulisses Disney

Épisode 5 NOUVEAU SUR DISNEY+ Les Gummi

