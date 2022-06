Xbox Game Pass et EA Play : le jeu de sport le plus populaire du moment bientôt ajouté aux catalogues

F1 2021, Madden NFL 22, NBA 2K22... La plupart des derniers gros jeux de sports sont déjà passés par le Xbox Game Pass. Il manquait cependant la licence sportive la plus jouée de nos jours au travers de FIFA 22. Alors que FIFA 23, dernier jeu d'Electronic Arts en collaboration avec la Fédération Internationale de Football Association, devrait bientôt être annoncé, son prédécesseur va s'ouvrir à un nouveau public.

FIFA 22 va en effet rejoindre EA Play sur PC et Xbox et donc le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate à compter du 23 juin 2022. Mais avec une telle popularité, les utilisateurs intéressés par le jeu qui ne l'ont pas déjà dans leur ludothèque ne devraient pas être si nombreux que cela.

« Powered by football », FIFA 22 rapproche toujours plus le jeu vidéo de la réalité, grâce à des évolutions en termes de gameplay et une nouvelle saison d’innovations sur tous ses modes de jeu. Et en tant qu’abonné EA Play, vous pourrez en faire l’expérience par vous-même, à partir du 23 juin, lorsque FIFA 22 sera ajouté à “The Play List”. Et vous pouvez profiter de tous les avantages offerts par EA Play grâce au Xbox Game Pass. L’abonnement à EA Play est inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, sans coût supplémentaire.

EA Play récompense les joueur·se·s, avec des défis et des récompenses in-game réservés aux abonnés, afin de vous distinguer du reste de la compétition. Et lorsque vous partirez à la recherche de votre prochain jeu préféré, nous serons là pour vous, avec une bibliothèque de jeux en perpétuelle expansion, qui accueille jeux et séries acclamés par les fans. Vous pouvez même essayer une sélection de jeux récemment sortis, avec jusqu’à 10h de jeu, sans engagement. Si vous décidez d’en acheter un, vos sauvegardes et votre progression seront conservées, et vous pourrez continuer la partie là où vous l’aviez arrêtée. Les abonnés ont également droit à des réductions sur l’achat de contenu numérique EA, avec une remise de 10%.

Les membres peuvent profiter encore plus de FIFA 22 avec des récompenses récurrentes comme des accessoires et des pièces Volta, des bonus EXP Saison Ultimate Team et des ensembles de Stade FUT.