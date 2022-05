FIFA : les futurs titres sans Electronic Arts resteront « les meilleurs », de nouveaux jeux vidéo prévus dès 2022

Après plusieurs mois de rumeurs, la bombe a été lâchée hier : il en est fini du partenariat historique entre Electronic Arts et la FIFA. Enfin presque, car il y aura tout de même un ultime FIFA 23 signé EA cette année. La Fédération Internationale de Football Association a d'ailleurs tenu à s'exprimer sur cette rupture, par un communiqué assez instructif.

Déjà, la collaboration sur FIFA 23 n'implique désormais plus que « la catégorie simulation de football uniquement » et « un certain nombre de nouveaux jeux sans simulation sont déjà en cours de production ». Le premier sera un titre « sur mesure » autour de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, « qui apportera de nouvelles expériences interactives aux fans du monde entier », à venir au troisième trimestre 2022 : cela ne vous rappelle pas le jeu LEGO que développerait Sumo Digital pour 2K Games ? D'autres jeux et expériences virtuelles autour de l'évènement seront aussi lancés cette année, et des projets sont également en discussion avec des éditeurs pour la Coupe du monde féminine de football 2023 l'année prochaine.

Et, surtout, d'ici quelques mois, les jeux dits « de simulation » avec le nom FIFA seront donc possibles chez différents éditeurs et non plus chez un partenaire exclusif. La fédération dit également « s'engager actuellement avec les principaux éditeurs de jeux, sociétés de médias et investisseurs en ce qui concerne le développement d’un nouveau titre majeur de jeu de football de simulation FIFA pour 2024 » : malgré la fin de l'exclusivité, une grosse production digne de rivaliser avec EA devrait donc être lancée. Et le président Gianni Infantino l'assure, malgré la présence du concurrent EA Sports FC, ce seront bien les jeux estampillés FIFA qui seront les meilleurs...

Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre original mondial. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom de la FIFA et ils seront et resteront LES MEILLEURS.

Le secteur des jeux interactifs et des sports électroniques est sur la voie d’une croissance et d’une diversification inégalées. La stratégie de la FIFA est de s’assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et assurer un large éventail de produits et d’opportunités pour les joueurs, les fans, les associations membres et les partenaires.