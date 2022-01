UFL : premier trailer de gameplay séduisant pour le jeu de football en free-to-play qui veut défier FIFA et eFootball

S'il y a bien une année où un jeu vidéo peut se faire une place, c'est celle-ci. FIFA est de plus en plus critiqué pour sa politique tarifaire autour d'Ultimate Team (même s'il génère de plus en plus d'argent chaque année) et risque de perdre le nom de la fédération internationale dans son titre, et Konami a totalement raté son virage de PES vers eFootball 2022. L'été dernier, nous avons d'ailleurs découvert le nom d'un concurrent potentiel, UFL, un free-to-play décrit comme « fair-to-play ».



Nous n'avions en revanche pas vu d'images de gameplay pour nous faire un avis, mais le tir est corrigé grâce à un article publié en exclusivité chez IGN, accompagné de nombreuses images et d'une bande-annonce. Si les visages de joueurs ne sont peut-être pas aussi précis que chez EA, et encore, techniquement, le titre en développement depuis près de 6 ans sur l'Unreal Engine n'a pas grand-chose à envier à ses adversaires. Strikerz Inc. précise d'ailleurs qu'il en est à la fin du processus créatif et que UFL sortira « quand il sera prêt », normalement en 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

L'expérience proposera des modes classés et non classés, des parties hors ligne, du 2v2 et 3v3, et même des évènements spéciaux. Son mode principal sera cependant sa ligue classée en ligne, avec un système de matchmaking voulu comme juste, qui aura pour but d'élire un seul et unique UFL Champion à la fin de la saison, alors que les joueurs classés en Premier Division s'affronteront dans des tournois professionnels avec récompenses. Une partie payante existera, mais elle n'a pas encore été totalement expliquée. Les premiers visuels font état d'objets cosmétiques à acheter pour votre équipe et d'un Team Pass avec du contenu exclusif.

Il y aura plus de 5 000 joueurs réels modélisés, dont Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Roberto Firmino et Oleksandr Zinchenko, et des partenariats ont déjà été signés avec certains clubs, dont West Ham United, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Beşiktaş, AS Monaco, Celtic, Rangers et Hashtag United FC. Suffisant pour mettre des bâtons dans les roues de l'ogre FIFA ? Affaire à suivre...