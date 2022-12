DC Justice League : Chaos cosmique, une date de sortie et un premier trailer de gameplay pour le jeu d'action super-héroïque familial

Vous vous souvenez du jeu vidéo familiale Justice League annoncé par Outright Games plus tôt cette année ? Il est toujours d'actualité et même plus que jamais, alors que le distributeur Bandai Namco Games vient de pleinement le révéler avec une première bande-annonce.

Son titre final sera DC’s Justice League: Cosmic Chaos (ou DC Justice League : Chaos cosmique par chez nous), et il est en développement chez PHL (DC Krypto Super-Chien: Les aventures de Krypto et Ace, disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr). Il s'agira d'un jeu d'action et de plateforme avec Wonder Woman, Superman et Batman, jouable seul ou en coopération locale à 2 joueurs, avec des mondes connus à explorer, des super-vilains à éliminer et des trésors à découvrir.

Tout le monde s'unit contre le chaos dans une toute nouvelle aventure en monde ouvert où la Justice League affronte Mr. Mxyzptlk, un puissant farceur de la 5e dimension. Incarne Batman, Wonder Woman et Superman, et mesure-toi à certains des plus puissants super-vilains de l'univers DC, dont Bizarro, Starro the Conqueror, Gueule d'argile et bien d'autres, dans un combat épique pour ramener la paix à Happy Harbor.

DC’s Justice League: Chaos cosmique te laisse la liberté d'agir à ta guise lors de missions bourrées d'action, de combats acharnés et de défis corsés ! Vole au-dessus de Happy Harbor dans la peau de Superman ou élance-toi dans le ciel en Wonder Woman, à toi de choisir ! Utilise chaque super-héros pour t'aider à résoudre des énigmes, vaincre des ennemis et débloquer de super tenues et des améliorations spéciales. Joue avec des amis ou ta famille en coop locale à 2 joueurs dans le mode Instant Action et explore librement Happy Harbor, le foyer de la Justice League. Parviendras-tu à mettre un terme au chaos de Mxyzptlk et ramener la paix à Happy Harbor ?