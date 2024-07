Suicide Squad: Kill the Justice League date sa Saison 2 et dévoile son contenu complètement givré

Alors que les joueurs pourront retrouver en fin d'année l'univers sombre de Gotham dans le jeu en réalité virtuelle Batman: Arkham Shadow, Suicide Squad: Kill the Justice League va continuer à vivre encore un peu malgré son échec commercial, bien que des rumeurs aient déjà évoqué la manière dont son intrigue pourrait se conclure. Avant même son lancement, Rocksteady avait promis pas moins de quatre saisons pour tout autant d'Elseworlds et nouveaux personnages jouables. La première centrée sur le Joker a été lancée fin mars et n'a clairement pas convaincu avec son Épisode 1, tandis que l'Épisode 2 est ensuite paru le 23 mai dernier dans l'indifférence générale. Cette semaine, le développeur nous donne enfin des nouvelles de la suite du programme et, comme le montraient déjà les quelques visuels de l'époque, c'est un monde gelé qui va venir apporter de la fraîcheur cet été.

La Saison 2 va ainsi être lancée la semaine prochaine, le jeudi 11 juillet, et ajoutera comme vilain jouable... Mrs. Freeze. Il semblerait donc que ce soit Nora Fries qui soit à l'honneur plutôt que Victor, à moins d'un gender swap. Après tout, elle viendra d'un univers alternatif, donc les développeurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, entre son design et le fait que Killer Frost possède aussi des capacités liées au froid qui auraient pu tout aussi bien convenir, les réactions négatives ne se sont pas fait attendre. Sauf qu'il est bon de rappeler que Suicide Squad: Kill the Justice League est un jeu de tir, donc avoir un personnage maniant des armes à feu est forcément plus pratique, ce qui est le cas de Mr. Freeze. Reste à voir de quelle manière cette nouvelle venue se déplacera, puisque c'est aussi l'un des piliers du jeu.

Le modèle d'ajout de contenu va lui rester le même si nous en croyons l'infographie diffusée, avec l'Épisode 3 sortant donc d'ici quelques jours et le suivant en milieu de saison. Vous noterez la présence d'une skin payante pour Harley Quinn fortement inspirée par son apparence d'Arkham Knight, mais avec quelques retouches. En comparant avec la précédente roadmap, il semble que les ajouts soient légèrement moindres, alors que ce n'était déjà pas fou précédemment. Ce n'est donc clairement pas ce qui devrait inciter les joueurs à revenir ou se lancer.

Épisode 3 : Cœurs gelés - 11 juillet Nouveau personnage jouable : Mrs. Freeze.

Pack d'arme de mêlée.

Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme de Killer Frost ;



Firefly (notoire) ;



Corps à corps de Parasite (notoire).

Carte d'Al-Terre-Native (Chaos).

Combat de Brainiac Superman et Flash.

Metropolis en constante évolution.

Nouveau Passe de combat.

Nouveaux objets cosmétiques dans la boutique. Épisode 4 : Hiver - Mise à jour de mi-saison Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme de Captain Cold ;



Stalactite (notoire) ;



Corps à corps du Trickster (notoire).

Combat de Brainiac Green Lantern et Superman.

Nouvelles Intrusions.

