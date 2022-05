Outright Games annonce les jeux familiaux DC Justice League, Star Trek Prodigy: Supernova, Dragons : Légendes des neuf royaumes et plus encore

La mode est aux présentations vidéo, y compris chez les petits éditeurs. Outright Games, spécialiste des jeux familiaux souvent destinés aux plus jeunes, vient d'organiser son premier « direct » baptisé OG Unwrapped 2022, l'occasion pour lui de dévoiler plusieurs titres adaptés de licences connues.

Nous avons d'abord découvert DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes, un jeu d'action et d'aventure avec des héros à débloquer et améliorables, prévu sur PC via Steam, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et Stadia pour l'automne 2022.

Libère ton dragon intérieur et vole par-delà le monde caché dans une fantastique aventure pour sauver la famille de Tonnerre et les royaumes dragons ! Sens le vent dans tes écailles quand tu montes en flèche et que tu t'envoles à travers des royaumes inexplorés. Utilise ta vitesse, ta queue et tes griffes pour vaincre de formidables ennemis et les boss dragons gigantesques qui se dressent sur ta route. Fais monter de niveau Tonnerre et ses amis en choisissant des compétences et des pouvoirs inédits, pour qu'ils deviennent les héros dragons ultimes. Tu es le seul dragon à pouvoir ramener la paix dans les royaumes interconnectés de la glace, du feu, des ténèbres et au-delà. Attise les flammes dans ta poitrine et envole-toi. Le futur des Éclairs nocturnes et de toute la race des dragons dépend de toi !

Nous avons ensuite vu PAW Patrol, la Pat’Patrouille : Grand Prix, un jeu de course qui sera disponible sur les mêmes plateformes le 30 septembre.



La Pat'Patrouille file comme l'éclair pour gagner la Coupe des chiots! Aucune piste n'est trop dure, car mes amis pilotes, ils assurent! Pilote dans la Grande Vallée, la station de snowboard de Jake et la jungle avec les chiots de la Pat'Patrouille, jusqu'à 4 joueurs en même temps, mais attention aux obstacles du méchant maire Hellinger! Cette course de karts inclut un mode facile pour les plus petits avec accélération automatique qui les guide sur la piste, et un mode difficile pour les plus expérimentés. Attache ta ceinture pour une course Pat'buleuse sur 11 pistes avec tes amis chiots !

L.O.L. Surprise! B.B.s Voyage autour du Monde donnera lui vie aux poupées à collectionner, dans une aventure prévue sur les mêmes plateformes le 7 octobre.

Les fans du monde entier ont hâte de découvrir leur propre poupée L.O.L. Surprise ! et tu vas réaliser leur rêve ! Choisis ton personnage et fais vivre la boutique de poupées L.O.L. Surprise ! en récupérant de formidables poupées à paillettes, à cœurs, à diamants et plus encore. Quel que soit ton âge, ce défi éveillera ta vocation à créer des poupées L.O.L. Surprise! Ce voyage autour du monde te réserve bien des surprises ! En récompense pour chaque niveau terminé, tu recevras de nouveaux personnages et des autocollants. Tu pourras alors les mettre en lumière dans de fabuleux défilés de modes et des concerts. Tu peux même faire équipe avec tes amis lors de ce voyage dans le monde, avec jusqu'à quatre joueurs en écran partagé. Grâce à 30 niveaux jouables dans cinq villes, tu auras vite fait de créer ta propre collection L.O.L. Surprise!

Ensuite, c'est une adaptation surprise de la nouvelle série Star Trek: Prodigy qui a été présentée, toujours avec un angle grand public. Star Trek Prodigy: Supernova arrivera en octobre 2022 sur PC via Steam, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et Stadia.

Après que le Protostar a détecté d'étranges relevés venant d'une étoile mourante, Dal R’El et Gwyndala ont entamé une course contre la montre pour sauver leurs amis, leur vaisseau, une nouvelle race extraterrestre et tout un système planétaire avant qu'une supernova ne détruise tout! Quand le téléporteur défectueux du Protostar éparpille l'équipage sur trois planètes extraterrestres, Dal et Gwyn doivent mettre à contribution leur intelligence et leurs compétences pour résoudre des énigmes, résister à des environnements hostiles et combattre des armées de robots meurtriers, pour sauver Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf. Mais en cherchant leurs amis, ils découvrent rapidement un nouvel ennemi mortel et sinistre, qui usera de tous les moyens pour détruire le Protostar et modifier le cours de l'histoire!

Dernière révélation, et non des moindres, un teaser a été diffusé pour DC Justice League (titre du jeu à confirmer), une aventure familiale mettant en vedette l'équipe emblématique de super-héros de DC Comics. Elle déboulera elle sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch en 2023.

Si vous cherchez des jeux pour votre progéniture, vous allez donc peut-être trouver votre bonheur chez Outright Games ! D'ici là, leur succès Paw Patrol, La Pat' Patrouille - À la Rescousse d'Adventure City est disponible à partir de 34,11 € sur Amazon.fr.